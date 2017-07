S’inicia la pugna pel casino

La pugna per veure qui es queda l’adjudicació del casino va començar ahir, després que Xavier Bardina, director del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) presentés el plec de bases en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Després d’especular-se sobre possibles ubicacions del casino, aquesta serà lliure i els candidats podran fer les seves ofertes d’emplaçament. «No estableix una ubicació determinada i serà el mateix concursant qui escollirà el lloc més adient pel seu projecte», va ressaltar Bardina.



El primer requisit és que la infraestructura que acollirà la futura sala de jocs haurà de ser de nova construcció o bé un edifici que s’haurà de remodelar expressament per a l’ocasió. Una altra de les condicions indispensables és que l’empresa que guanyi l’adjudicació haurà d’invertir com a mínim deu milions d’euros, que es destinarà als equipaments de joc i de seguretat, les obres, les instal·lacions generals, les despeses de primer establiment i el fons de caixa.



D’altra banda, un altre dels elements principals és que la zona destinada al públic ha de tenir una superfície de 2.000 m2. En aquesta àrea, hi haurà d’haver la sala de jocs (amb un mínim de 150 posicions), una altra de taules tradicionals (amb unes 50 posicions), una zona per a les apostes, un espai de restauració, així com una sala polivalent amb unes 200 places i que pugui acollir espectacles, congressos o reunions. Dins d’aquests 2.000 m2, però no entren les zones destinades als espais tècnics, de seguretats o possibles terrasses que es puguin fer, va detallar ahir Bardines. Així mateix, una altra de les condicions sine qua non és que tingui lloc per habilitar 100 places d’aparcament.



Això quant als elements obligatoris, però després també hi ha nou criteris més que el Govern tindrà en compte a l’hora d’entregar l’adjudicació. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va assenyalar que aquests es poden distribuir en tres grans blocs: ubicació i infraestructura, econòmic i financer, i seguretat i condicions de treball.



En aquest context, un dels punts que es valoren positivament és que sigui un espai cèntric i a prop dels serveis, ara bé Bardina va dir que no és una condició indispensable i, d’aquesta manera, va desestimar que el lloc ideal hagi de ser una de les parròquies centrals.

Calendaris / Tot i que Cinca i Bardina van indicar que és difícil parlar de dates exactes, van anunciar que es podran presentar propostes fins al 30 d’octubre. A partir d’aquí, el Govern haurà d’estudiar-les i es pronunciarà com a molt tard a començaments de l’any que ve. Després, la companyia guanyadora tindrà un període de tres anys per posar en marxa el casino. Així doncs, la previsió és que Andorra tingui casino al 2021.



D’altra banda, Bardina va reconèixer que empreses dels països veïns s’han mostrat interessats en el projecte del casino, però no va voler donar més pistes sobre quines ni quantes companyies serien.

Loteria / D’altra banda, Cinca va ressaltar que estan en converses amb els operadors de loteria al Principat, que han d’aplicar la nova legislació del joc. «És una situació atípica i han d’incorporar una legislació que els hi era aliena i això té una complexitat», va dir Cinca.