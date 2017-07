El Centre de Congressos i Caldea, possibles núvies pel centre de joc

Després que l’edifici The Cloud caigués en la carrera per acollir el casino, ara sembla que hi ha dos candidats ferms o, com a mínim, així ho han manifestat els seus responsables. Un és Caldea i l’altre el Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Ara està per veure si les empreses que volen fer el casino també els escullen com una opció o si compleixen els requisits.



Tot i que l’espai termolúdic compleix amb la majoria dels requisits com estar en una àrea cèntrica, a prop de tots els serveis o tenir una zona pròpia per albergar la sala de jocs, no compliria, pels pèls, una de les condicions bàsiques: tenir una superfície de 2.000 m2 per destinar únicament al públic. Com a mínim això hauria dit en diverses ocasions el seu director, Miguel Pedregal. De fet, Caldea té un espai de 1.800 m2 sense utilitzar, que és on Pedregal ha assenyalat que es podria instal·lar el casino. Ara bé, està per veure si el centre termolúdic té la capacitat per ampliar aquest espai. Malgrat això, Pedregal va destacar recentment que, de moment, han rebut quatre ofertes i, per tant, seria l’espai que més interès ha despertat.



L’altra núvia que té el casino és el Centre de Congressos de la capital, tal com ha manifestat la seva cònsol, Conxita Marsol. En aquest cas, però, tampoc ho tindria tan fàcil. Andorra la Vella va fer un concurs per adjudicar aquest espai a una empresa que hi volgués instal·lar el casino. A finals de març, es va obrir el plec de bases i tres companyies havien presentat les seves propostes. El problema, però, és que els projectes tenien una inversió de sis milions, segons un comunicat del comú. Aquesta xifra quedaria lluny dels deu milions que reclama el Govern. Així doncs, s’hauria de veure si les companyies estan disposades a incrementar-la.



Ara bé, amb el plec de bases que va presentar ahir el Govern la ubicació és lliure. Ara està per veure, si Caldea o el Centre de Congressos guanyen la pugna o apareix un tercer actor a la carrera.