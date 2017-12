Com pot l’electroestimulació millorar el teu entrenament d’esquí

L’electroestimulador COMPEX envia els impulsos elèctrics necessaris als músculs que volem treballar. COMPEX es diferencia pel tipus d’impuls elèctric utilitzat, que és òptim, eficient, segur i confortable.

Per a la preparació: ens serveix per a enfortir la musculatura, guany de força, optimitzar l’entrenament, prevenir lesions, augmentar el flux sanguini per afavorir l’exercici posterior

Per a definir el cos: tonifica els músculs, perfeccionant la silueta i relaxant la musculatura

Recuperació: et recupera muscularment després de l’exercici i crea un efecte relaxant. És un aparell de gran utilitat per a post traumatismes greus o preoperatoris.

Anti-dolor: descontractura la musculatura, alleujar dolors musculars i articulars, redueix la sensació de cames pesades i disminueix el dolor per tendinitis

Avantatges de l’electroestimulació:

Optimització de l’entrenament: Precisió del treball muscular realitzat i càrrega de treball important.

Estalvi de temps: Les sessions duren una mitjana de 25 minuts, es pot utilitzar en qualsevol moment i lloc sense necessitat de material addicional

Entrenament segur: Menor risc de lesió, baixa fatiga cardiovascular, menor estrès en articulacions i tendons. És un aparell totalment segur i que cap usuari particular, per mal ús que en faci, es podria fer mal.

L’electroestimulació en l’esquí

Les tècniques i materials utilitzats en la pràctica de l’esquí han evolucionat molt, propiciant també que els atletes canviïn els seus mètodes d’entrenament i incloguin l’electroestimulació.

Compex pot ser el company ideal per evitar lesions

Fa pocs anys, els atletes d’esquí nòrdic utilitzaven l’electroestimulació únicament per recuperar mentre que els esquiadors alpins ho feien per augmentar la seva força. Ara podem dir que aquesta situació ha canviat per complet.

Compex pot ser el company ideal per preparar la teva musculatura, evitar lesions, desenvolupar la força a més de recuperar-te millor i més ràpid.

ALGUNS CONSELLS PER A ACONSEGUIR ELS TEUS OBJECTIUS:

• És requisit previ abans de començar aquest entrenament, estar en una bona forma física així com entrenar amb regularitat; ja que, la temporada d’esquí no consta només de 4, 8 o 10 setmanes d’entrenament.

• Aquelles persones que no estiguin familiaritzades amb l’electroestimulació (especialment amb els programes de força), és recomanable que emprin 2-3 setmanes d’iniciació abans de començar el pla específic d’entrenament.

• Quan et sentis còmode usant Compex, podràs començar a utilitzar el programa Potenciació per escalfar els músculs abans d’una competició.

• Si per esquiar has de viatjar regularment a la recerca de neu, és possible que no tinguis l’oportunitat de recuperar correctament. En aquests casos, es fa essencial l’ús dels programes de Recuperació i Capilarització.

• Finalment, per als esquiadors ocasionals, Compex pot ser considerada una eina per a la resta d’activitats esportives que es practiquen durant tot l’any.

• Tant si busques ser un campió com si esquies per diversió, Compex pot ajudar-te!

