Més cooperació amb França en malalts crònics i urgències

La cooperació sanitària entre França i Andorra rebrà un nou impuls a partir de l’any vinent i també durant el 2019, amb estreta col·laboració amb el Gerontopole, el centre hospitalari de Tolosa de Llenguadoc. La col·laboració inclourà aspectes del sector geriàtric, les malalties cròniques i el tractament del càncer, amb la proposta d’adhesió del país a la xarxa occitana d’oncologia. També millorarà la relació en les urgències, ja que s’integrarà els serveis andorrans a la xarxa transfronterera de coordinació d’urgències mèdiques. A més, es milloraran els vincles per a les contractacions de personal, així com els intercanvis en matèria de seguretat sanitària, de protocol en el tractament de dades o de la reflexió ètica. El secretari d’Estat de Salut, Joan León, va formar part ahir d’una reunió amb responsables mèdics del SAAS i de l’Agència Regional de la Salut francesa (ARS), Monique Cavallier, així com responsables de l’Hospital Gerentopole. La trobada va tenir lloc a Tolosa de Llenguadoc.



La seu de la Prefectura de la Regió Occitana també va acollir altres reunions de treball amb la participació de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach i la de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.

Millora de carreteres

Un dels temes clau tractats durant la reunió va ser la millora dels accessos a través de l’RN20. Tothom va coincidir en l’impuls a la cooperació després de la signatura, el darrer mes de març, d’un acord internacional relatiu a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals franceses 20, 22 i 320 entre Andorra i França, que implica un programa compartit d’inversions de 21 milions d’euros que permetrà reforçar la seguretat viària entre Ax-les-Termes i la frontera francoandorrana. En aquest sentit, tant el prefecte de la regió, Pascal Mailhos, com la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, han convingut que aquest és un pas decisiu en les relacions de proximitat entre França i Andorra i que obre noves vies de cooperació en àmbits de mutu interès. Aquest punt es va tractar com a part del desenvolupament dels acords turístics de manera sostenible. Autoritats franceses i andorranes van destacar el capital que suposa la muntanya per al desenvolupament de noves activitats turístiques.

Educació

Ambdues delegacions també van parlar de l’impuls i l’enfortiment de l’oferta de formació i d’ensenyament superior francès entre els joves andorrans, així com dels dispositius d’acollida dels estudiants de les dues acadèmies de la regió d’Occitània. Alhora, es pretén facilitar l’ingrés dels joves andorrans als establiments universitaris de la regió d’Occitània, així com promoure els centres d’ensenyament agrícoles i d’enginyeria energètica. Els directors d’Educació i de Medi Ambient del Govern d’Andorra, responsables del Cenma i de la Universitat d’Andorra, es van trobar amb el rector de la regió acadèmica de Montpeller, Armande Le Pellec-Muller, així com altres responsables d’educació i joventut de l’Occitània amb aquesta finalitat.

Primera reunió

La d’ahir va ser la primera trobada de cooperació transfronterera des de la creació de la nova regió d’Occitània, tot i la tradicional relació existent entre ambdós territoris, incentivada especialment en els darrers anys en diferents àmbits com la salut, l’educació, i el científic. El prefecte Pascal Mailhos, ha ressaltat que la cooperació amb Andorra està determinada a ser positiva i activa amb el teixit empresarial pioner en àmbits d’energia i l’experiència en matèria d’agricultura biològica.

Exposició de projectes de mobilitat i Big Data

La delegació andorrana desplaçada a Tolosa ahir va tenir ocasió d’exposar els projectes de mobilitat i de model urbanístic del país relacionats amb la gestió del Big Data, que s’han dut a terme en col·laboració amb el MIT. En aquest taller, a més de la ministra Silvia Calvó, van participar tècnics d’ACTUA i el responsable francès de la Direcció Regional d’Empresa, Competència, Consum, Treball i Ocupació.