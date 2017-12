Consum de coca sí, venda no

«Era consumidor de cocaïna, haixix i marihuana». Fins a cinc persones van reconèixer ahir haver estat enganxats a la droga, però en cap cas vendre’n, en un marco judici contra sis persones que va tenir lloc al Tribunal de Corts.



Els fets es remunten al 2012 quan es va començar a investigar una presumpta organització que venia estupefaents al Principat. Per això, el mes de juny se’ls va interceptar les comunicacions. Es creia que un dels acusats era el cap de la xarxa i el van detenir al desembre. En les 36 hores que va estar arrestat tant a la policia com al batlle instructor va confessar haver introduït droga al país, així com vendre’n i consumir-ne. L’home va explicar que la comprava a la Seu d’Urgell o Andorra. Durant la seva declaració, també va implicar dues dones: una per vendre’n i l’altra que li hauria fet el favor de pujar dues vegades cocaïna de la Seu d’Urgell. Ara bé, ahir es va desdir de tot, excepte que n’era consumidor. Va explicar que va donar aquesta versió a la comissaria per la pressió de la Policia i perquè havia estat consumint tota la nit. Després de desdir-se de la seva declaració inicial, la fiscal va retirar l’acusació contra les dues dones. En canvi, per l’home, el Ministeri Fiscal va demanar que se l’imputin cinc anys de presó, part ferma per un delicte major de tràfic i introducció de cocaïna, un altre de menor pel consum d’aquesta droga, així com una contravenció penal pel consum d’haixix.

El quart implicat en el cas és un home, amic del principal acusat, que va reconèixer que havien consumit droga junts, però principalment fora del Principat, en una casa que tenia a Castelldefels. Durant la detenció del 2012 va dir que el seu amic li havia venut droga entre unes 20 o 25 ocasions, però ahir també es va desdir i ho va atribuir a la pressió policial. Per aquest implicat, la fiscal va exigir dos anys de presó pels delictes de major de cessió de cocaïna, un menor de consum d’aquesta droga i una contravenció penal pel consum d’haixix i marihuana.

En el cas també hi ha imputat un matrimoni estranger que regentava una pizzeria i que ahir no va assistir a la vista. Segons la declaració que es va llegir durant el judici, el matrimoni confessava que era consumidor de cocaïna, haixix i marihuana. A part del consum, a l’home se l’acusa de la venda de cocaïna als clients del restaurant. Per això, per ell la fiscal va demanar-ne tres anys de presó, part condicional, i una multa de 1.500 euros i l’expulsió del Principat. Per la dona, en canvi, va exigir vuit mesos d’arrest pel consum.



Les defenses van posar ressaltar en les consideracions prèvies que el cas s’ha dilatat en el temps. A més, l’autorització per les escoltes es va demanar al juny i es va prorrogar fins a l’octubre. Per això, la defensa va exigir que no es tinguin en compte les escoltes més enllà del 3 d’octubre, quan va acabar l’autorització judicial.