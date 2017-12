La Jonca oferirà un concert amb 11 joves músics del país

Un total d’11 músics del Principat tocaran demà en un concert de la Jove Orquestra Nacional de la Cambra d’Andorra (Jonca), que s’oferirà demà a les 19.30 hores en el vestíbul del Consell General. Aquest és el tercer any consecutiu que la Jonca ofereix el conceert Jonca Bàsic, que enguany tindrà la particularitat que onze dels músics participaran per primer cop en aquesta cita musical. Així doncs, només un dels integrants repetirà en aquesta espectacle, segons un comunicat de la fundació de l’ONCA.

Els músics van efectuar unes sessions de treball que es van realitzar el 2 i 3 de desembre. El violí de l’ONCA, Jordi Coll, que va titular les jornades de formació, va ressaltar «el gran interès i l’excel·lent actitud de tots els músics», que hi van participar, va detallar el comunicat.



El concert, que serà gratuït, s’iniciarà amb el quintet de corda amb piano format per Jordi Carro i Judit Badia, violins; Louis Dodard, viola; Paula González de Alaiza, violoncel, i Èlia Reinoso, piano, que interpretaran una Suite de danses amb obres de Pleyel, Händel, Beethoven i Burgoyne. Segons Jordi Coll.

Després, el duo de guitarres format per Diego Galdón i Roland Moles, interpretaran el Tàndem de Jaume Torrent. A continuació, el quartet de corda format per Jordi Carro i Sofia Stevens, violins, Carmen Mascarell, viola, i Anna Cruz, violoncel, interpretarà la Suite Celta de Joan Alfaras.

Per finalitzar el concert, Estela Berloso entrarà a forma part del mateix quartet de corda, en substitució de Sofia Stevens, per tocar la Suite del dia de Hilary Burgoyne.



Demà, de 10 a 13.30 hores, es duran a terme els darrers assajos parcials, i de 16.30 a 18.30 hores serà el torn de l’assaig general. El concert s’estrenarà a les 19.30 hores. Totes les sessions seran dirigides per Jordi Coll.

La proposta musical JONCA Bàsic és un format que es va estrenar la temporada 2015 i que segueix el procediment emprat amb l’ONCA Bàsic: creació i organització de grups de cambra formats per membres de la JONCA o afins a les activitats de la jove orquestra, tutelats per músics de l’ONCA i amb programes adients a la formació musical dels joves.



A més de l’ONCA, el Govern i Crèdit Andorrà també han col·laborat en l’organització d’aquest concert.