Martínez defensa la subvenció pública de l’AUTV

La població no és conscient de la situació de les pensions

L’any vinent se celebren els 10 anys de l’AUTV. Es disputarà del 3 al 8 de juliol. S’espera un rècord de participació, superant els 3.210 de l’última edició, que van representar a 50 països dels cinc continents. Les proves seguiran sent les mateixes. La de major exigència, l’Eufòria, tindrà alguns canvis. Tots els participants portaran una balisa GPS, en comptes d’un dispositiu per parella. Pel que fa al recorregut, s’elimina el pas pel pic d’Arial i es modifica el del refugi de l’Illa. També s’introdueix el pic de Baiau.

Ahir mateix a la sessió de preguntes al Consell General, el liberal Ferran Costa va tornar a insistir amb la subvenció que rep la prova i la despesa que suposen els rescats que realitzen els bombers amb helicòpter, que arriben als 30.000 euros. Xavier Espot, ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, va assenyalar que els rescats són competència del Cos de Bombers i que no poden entrar dins les assegurances per un assumpte legal, indicant que obren l’opció a cobrar als corredors aquests salvaments en cas de produir-se. Francesc Camp, ministre de Turisme, afegia la possibilitat que les assegurances afegissin la cobertura de rescats, a més de defensar la subvenció pública que rep l’esdeveniment pel retorn econòmic que té.

El director de l’AUTV, Gerard Martínez, presentava ahir les novetats de la pròxima edició, però també va fer balanç de l’anterior, mostrant les xifres i defensant-se de les opinions contràries que ha rebut. L’aportació pública a través dels set comuns i Andorra Turisme és de 252.990 euros i «si calculem el que representa aquest import d’aportació pública en relació al que aporten els corredors i acompanyants al país, que són 3,4 milions, veiem que amb un euro que inverteix l’administració pública hi ha 13,5 que es gasten a Andorra», exposa Martínez, remarcant que van ser 5.460 els visitants entre corredors i acompanyants que van ser presents a l’última edició, realitzant de mitjana una despesa diària de 166,5 euros.

L’Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV) celebrarà l’any vinent els seus 10 anys de vida. És un competició del tot consolidada a nivell esportiu. En l’àmbit econòmic l’organització de la prova es defensa de les crítiques suscitades arran de la subvenció pública que rep, que des d’alguns sectors es considera exagerada per a un esdeveniment de caràcter privat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació