30 anys per a un presumpte assassí

La Fiscalia va demanar ahir davant del Tribunal de Corts la pena màxima per un presumpte assassí: 30 anys de presó. L’acusat, que ahir no va comparèixer al judici, és un home de nacionalitat israeliana, però d’origen ucraïnès, que se l’acusa d’haver matat a ganivetades un turista rus en un reconegut hotel de Soldeu el 16 de desembre del 2004. En les consideracions prèvies del judici, la defensa va explicar ahir que el seu client no ha pogut venir al Principat per dos motius: perquè està malalt i ingressat en una clínica, així com perquè no tenia recursos econòmics per viatjar. Malgrat això, Corts va considerar que no eren motius suficients per suspendre el judici i va posar en relleu que no havia presentat cap informe mèdic.



Un judici que s’ha dilatat en el temps per la complexitat de la investigació, que ha inclòs múltiples comissions rogatòries. Tot plegat, un sumari de prop de 4.000 folis. El judici, que es va allargar a unes cinc hores, també va venir marcat per la falta de testimonis, ja que al voltant d’una quinzena no es va presentar a l’audiència que va tenir lloc ahir.

La víctima, un rus de 48 anys, va venir al Principat acompanyat de la seva amant. Van pujar en autobús. En el mateix vehicle també anava un altre ciutadà rus que va flirtejar amb la dona, per la qual cosa es va muntar un aldarull.

La parella va arribar a Soldeu el 14 de desembre. Dos dies més tard, a les 21.13 hores van entrar a l’habitació de l’hotel on un desconegut amb passamuntanyes va atacar l’home i li va clavar dues ganivetades: una al tòrax que li va arribar a cor i una altra a l’abdomen, que li va ferir el fetge. Segons va relatar ahir el metge forense, les dues ganivetades estaven fetes expressament per matar i s’havien realitzat amb una arma «molt tallant» perquè l’hi va perjudicar fins i tot les costelles. «Qualsevol persona encara que no tingui ni idea d’anatomia, si clava un ganivet al tòrax i a l’abdomen té intenció de matar», va assegurar el forense.

Prop de l’hotel i en un bidó, la policia va trobar una bossa amb roba i el ganivet. Finalment, la Policia va detenir sis hores més tard al presumpte assassí que s’allotjava al mateix hotel i que estava veient la televisió. Aquest també havia vingut a Andorra amb l’amant.



L’arma es va comprar en una armeria d’Andorra. La dependenta que la va vendre va reconèixer que l’home que li ho va comprar tenia una gran destresa amb els ganivets. «No em va sorprendre que passes això», va dir durant el judici d’ahir. Tot i això, en el judici li van ensenyar una fotografia del suposat criminal i no el va reconèixer. La dona va declarar que l’assassí s’havia gastat 150 euros en el ganivet.



Segons la fiscal, l’home hauria estat contractat per una màfia russa per matar-lo i alguns dels seus membres estaven al Principat. De fet, l’home amb el qual haurien tingut el conflicte en el bus, ho hauria fet expressament per indicar-li a l’assassí qui havia de matar.



En l’habitació de l’acusat va trobar una rasqueta, amb la qual hauria obert la porta de l’estança de la victima i una samarreta tallada amb la qual s’hauria fabricat el passamuntanyes. Ara bé, tot i que la Policia té constància d’aquesta samarreta i hi ha fotografies, aquesta va desaparèixer.

Mostres humanes

Segons les proves d’ADN que va realitzar la Guàrdia Civil, la sang del ganivet coincideixen amb la de la víctima, mentre que hi ha un altre ADN d’home a la rasqueta i a la porta de l’estança del difunt, però mai es va confirmar que fos de l’acusat. De fet, segons la fiscal aquest no va deixar que li practiquessin les proves d’ADN, mentre que la defensa va negar aquesta versió. Va relatar que, en un primer moment, s’hi va negar perquè estava espantat, ja que l’havien detingut en un país per un crim molt greu i que no parlava l’idioma, però que després no s’hi va oposar, però mai li van fer.



L’acusat va romandre un any en presó preventiva, que és el que marcava la llei. Mentre estava a la presó, a l’octubre del 2005 un mafiós rus va fer arribar un vídeo a les autoritats andorranes, en la qual s’atribuïa l’assassinat. En la filmació va explicar que el seu nebot havia contret un deute amb la víctima, a qui devia 400.000 euros, que havia de pagar abans de febrer. Com que el mafiós sabia que sempre duia els documents importants a sobre va decidir assassinar-lo per robar-los. Ara bé, la fiscal no va donar credibilitat el vídeo perquè havia estat manipulat cronològicament, segons la Guàrdia Civil.

Absolució

L’acusat va assegurar que havia vingut al Principat perquè havia estat contractat com a persona de seguretat per un congrés de russos. A més, la defensa va exposar ahir que la roba que es va trobar en el bidó no era de la mateixa talla del seu client i que, inclús, en el marc de la investigació es va demanar que li deixessin provar per demostrar-ho. Així mateix, va ressaltar que és inversemblant que una persona que acaba de matar una altra es quedi en el mateix hotel, en lloc de fugir. També va dir que ningú va veure el seu client entrar i sortir de l’hotel en l’hora de l’assassinat, que és el que hauria d’haver fet per deixar la roba i l’arma al bidó. A més, la dependenta de l’armeria tampoc el va reconèixer. També va emfatitzar que no se’l pot incriminar amb les proves de l’ADN i que, a més, hi ha un autor confés del crim. Va exposar que no era creïble que una persona que s’ha gastat 150 euros en un ganivet, no es comprés un passamuntanyes en el país de la neu i fes serivir una samarreta. Per tot això, va exigir la lliure absolució del seu client, ja que va apuntar les proves demostren que és innocent.