La nova xarxa de fibra òptica redueix en un 80% les incidències

Andorra Telecom ha completat la renovació de la xarxa de fibra òptica a tot el país i amb aquest nou servei ha aconseguit que les incidències dels clients amb les ONT –les terminals– es redueixin en un 80%. El director general de la companyia, Jordi Nadal, va apuntar que l’antic sistema «no era estable, generava problemes de telefonia, quia amb facilitat i costava solucionar els problemes». Ara, «tenim una tecnologia puntera i preparada per ser desenvolupada en el futur».

La satisfacció de la parapública és màxima, ja que no només guanya en fiabilitat, sinó que a més multiplica per tres la velocitat de navegació i si en el seu dia ja va ser pionera quan disposava d’una xarxa de 100 megabytes per segon (Mbps), torna a ser-ho ara que té un servei universal xifrat en 300 gràcies al nou proveïdor, Huawei (un transatlàntic en la matèria), que a més permet augmentar la xifra en un futur sense haver de tornar a renovar la xarxa.

Amb tot, cal el dispositiu adequat per poder treure profit de tota la velocitat. La companyia ofereix un router (amb un lloguer mensual) que garanteix el màxim rendiment, però segons va explicar Nadal, «dos de cada tres clients han descartat aquesta opció i per tant no podem garantir que puguin disposar dels 300 megabytes per segon».

En total, s’han canviat més de 35.000 terminals, de les quals un unes 26.250 (75%) han estat en llars particulars i unes 8.750 (25%) a empreses.

El director del projecte de renovació de la fibra òptica, Gerard Bosch, va explicar que el canvi de xarxa s’ha realitzat en un temps rècord de 229 dies i s’ha acabat un mes abans del termini previst, gener del 2018. «Han calgut 48 operaris que han instal·lat una mitjana de més de tres aparells al dia», va aportar Nadal. La parapública ha efectuat un màxim de vuit trucades per client i menys d’un 1% no s’han pogut localitzar: «Són unes 275, segurament és gent que resideix fora d’Andorra que si no trobem li congelarem el servei», va apuntar Bosch.

Onze anys de servei

Andorra Telecom va començar implantar la fibra òptica al Principat el 2006 i quatre anys més tard ja disposava de la xarxa tota la ciutadania. Amb el pas dels anys, però, es va quedar obsoleta i el 2015 la davallada qualitativa va començar a ser tan apreciable que la parapública va endegar un projecte per renovar-la. El març d’aquest any va començar el desplegament que va acabar el dilluns passat.