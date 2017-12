Màxima competitivitat entre pilots al Trofeu Andros més igualat

La competició de referència de vehicles sobre gel es presenta un any més a Andorra, i ja en són 23 de consecutius. El Trofeu Andros es desenvolupa entre avui i demà al circuit d’Andorra-Pas de la Casa amb la participació de les principals estrelles de l’esdeveniment, que aquesta temporada estan aportant nivell d’emoció màxims, presentant una igualtat que feia temps que no es veia, que comporta que cadascuna de les curses siguin importants de cara a la classificació general, i sobretot per als que lluiten per la victòria final.

La cita es presenta en aquesta ocasió després que s’hagin disputat les dues primeres proves del campionat, fet diferencial respecte a altres anys, quan era la segona del calendari. Val Thorens i Alpe d’Huez són les dues primeres que s’han disputat. La instal·lació del port d’Envalira per a aquesta edició presenta novetats, per donar majors facilitats tant als equips com al públic assistent. La meteorologia dels últims dies asseguren unes condicions del traçat excel·lents, que ajudaran a què els pilots posin sobre el gel tot l’espectacle que poden aportar amb els seus vehicles. Fins i tot alguna nevada que es pugui produir aquesta nit no afectarà a les característiques del traçat.

Emoció a la pista

A elite pro, la categoria reina, de moment encara ni cap pilot ni marca ha repetit victòria en aquesta edició de l’esdeveniment. A la primera parada es va imposar Benjamin Riviere (Peugeot 3008), que és el líder de la general. A Alpe d’Huez el vencedor va ser Nathanaël Berthon. A la resta de categories també s’està mostrant un màxim de competitivitat entre els participants, que ajuda a fer més gran l’espectacle sobre el gel. En elite, Christian Jouet (Renault Captur) va guanyar les dues proves, però es dona la curiositat que no ocupa la primera plaça a la general. El líder és Eddy Benezet (BMW M2). A la categoria Enedis, Matthieu Vaxiviere (Andros) i Aurélien Panis (Plastic’up) van ser els vencedors a les dues cites disputades fins ara. El primer és qui ocupa el lideratge. En motos, a l’AMV Cup, l’emoció també prima. Vivian Dabert (Suzuki) va imposar-se a Val Thorens, però Syvain Dabert (KTM), l’actual campió de l’especialitat, va respondre amb dos podis al següent míting.

L’absència més significativa en aquesta ocasió és la de Jean Philippe Dayraut. El pilot de Tolosa és tota una institució històrica d’aquest campionat de velocitat sobre gel, amb sis títols guanyats i 59 victòries. Només supera el seu palmarès un altre nom destacat, Yvan Muller, que suma 10 títols, tot i que acumula menys triomfs.

Els vehicles comencen a rodar avui sobre la pista geleada del Circuit d’Andorra-Pas de la Casa a partir de les 15.30 hores, amb els entrenaments cronometrats. Les mànegues classificatòries començaran a les 17.05 i les finals a les 20.45. Demà l’activitat arrencarà a la mateixa hora. Les mànegues seran a partir de les 16.00 i les finals a les 19.50. L’etapa del Principat del Trofeu Andros, organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra, compta amb el patrocini d’Andorra Turisme, Hiper Pas, Comú d’Encamp.

L’Ice Gladiators manté les cinc proves del calendari en la seva tercera edició

El campionat de velocitat sobre gel en motos, l’Ice Gladiators, es disputarà íntegramnent el mes de gener de l’any vinent. En la seva tercera edició el calendari continua mantenint les cinc cites que tenia. Arrencarà el dia 10 i li seguiran el 15, 17, 24 i 31. «Hem volgut concentrar-ho tot al mes de gener per poder garantir que el circuit està en bones condicions», assenyala Josep Punti, president de la Federació Motociclista d’Andorra, entitat que organitza l’esdeveniment. Tindrà un format similar a als altres anys, amb dues curses per jornada. Hi prendran part una quinzena de pilots, xifra inferior a la d’edicions anteriors. Entre ells hi seran Nil Solans i Jordi Raposeiras. «És una disciplina que m’agrada molt. Des del primer moment que la vaig provar m’ha tingut enganxat», assegura Raposeiras, que en aquesta especialitat aconsegueix «més domini de la moto» que li serveix per a quan competeix en velocitat.