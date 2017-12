Els familiars d’Arias Cañete, requerits pel Govern

El Ministeri de Finances ha requerit a quatre familiars de Miguel Arias Cañete mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Es tracta de la família Domecq: Micaela –dona de l’exministre i actual comisari europeu– i els seus germans Cecilia, Matilde i Rafael. Tots ells necessiten un representant legal al Principat per poder rebre «una notificació en matèria d'informació fiscal» que ells mateixos no poden recollir a títol personal en ser estrangers.

A tots quatre se’ls ha donat deu dies de termini per complir amb la demanda, en cas contrari «la notificació s’entendrà com practicada a tots els efectes legals des de l’endemà del venciment del termini assenyalat».

Els Domecq estan sent investigats per Hisenda espanyola per la seva relació amb els papers de Panamà, segons informa El Confidencial, que afirma que la família tenia l’autorització d’Arias per administrar una empresa opaca a Panamà, mitjançant la qual s’estarien gestionant comptes des de Suïssa.