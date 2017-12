Barrière i Lleure 3D es proposen «revaloritzar» el nucli antic de la capital

El grup Barrière i Lleure 3D s’han postulat al concurs públic per a la llicència de sales de joc al país amb el projecte Premium Casino Andorra. Les societats, acompanyades de l’estudi d’arquitectes OAB, van presentar ahir el projecte davant de la ciutadania i de diferents autoritats parroquials i governamentals al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

El projecte es preveu ubicar en una parcel·la que comunica l’avinguda Meritxell amb Prat de la Creu i permetrà «centralitzar l’avinguda estirant la influència entre la capital i Escaldes». A més, vol donar continuïtat als dos carrers que conformen el terreny i acabar «amb la problemàtica dels desnivells que hi ha a la zona», així ho va afirmar l’arquitecte del projecte, Borja Ferrater.

Un cop estigui en funcionament, el casino de Barrière i Lleure 3D espera «revertir la inversió en favor dels andorrans i preveu la contractació indefinida de 117 persones per donar suport a una ocupació estable i de qualitat».

La infraestructura

L’edifici que el despatx OAB ha projectat tindrà quatre plantes i diferents espais d’oci. Al primer pis s’hi preveu un restaurant, que estarà obert al públic durant tot el dia. Al segon i tercer pis hi haurà les sales de joc del casino i un mirador, i al quart, un bar pensat per l’oci nocturn i l’après ski, així com un auditori per acollir diversos espectacles i activitats culturals. També hi haurà dues sales de fumadors a la primera i tercera planta.

Pel que fa a la façana, s’ha optat per un material translúcid i aspira a ser «l’única al món per un edifici que acull un casino». A més, «representa la transparència del projecte i el seu suport al joc responsable, defugint d’espais tancats i desconnectats de l’exterior».

Un turisme de qualitat

Ferrater també va destacar que tot l’edifici desprendrà «glamour, perquè precisament, volem enfocar-ho cap a un turisme de qualitat i dins de l’oci nocturn, amb llums idíl·liques, acabats d’alt estanding, etcètera». Tot per poder dotar el casc antic d’una oferta que avui dia no té.