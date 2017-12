El trànsit i el preu de l’habitatge, el que més preocupa els ciutadans

Per ordre d’importància, els tres aspectes que caldria millorar en l’actualitat a Andorra són el trànsit, el preu de l’habitatge i les prestacions socials o pensions, segons els resultats de la segona onada de l’Observatori d’Andorra del Centre de Recerca Sociològica (CRES) que es van presentar ahir de la mà del director del centre, Joan Micó. Un 17% dels enquestats van considerar el trànsit com el problema més greu, seguit d’un 15% que va respondre que el preu de l’habitatge és el més preocupant i un 14,5% que va assegurar que les prestacions socials i les pensions són el seu principal maldecap.



Més abaix a la llista de destorbs del benestar dels habitants del país, trobem, per ordre: infraestructures i equipaments (12%), salaris (11,5%), transport públic (10%), política (9%), aparcament (8%) o treball i condicions laborals (6%), entre el total de 26 elements que componen la llista de millores que van apuntar els 711 enquestats pel CRES.

Àrees temàtiques

El director del Centre de Recerca Sociològica va explicar que si aquests ítems «s’agrupen per categories s’obté que el conjunt que engloba el preu de l’habitatge, els salaris i el nivell de vida passa a la primera posició, per davant del trànsit», aquesta «àrea temàtica», com l’anomena el CRES, agrupa, segons la citada tècnica d’anàlisi de dades, el 24% de la preocupació dels enquestats, davant un 15,5% de l’anterior Observatori. Emprant aquest mateix criteri, la segona «àrea» de més preocupació és la que uneix infraestructures i equipaments aparcaments (19% per un 13% el semestre passat); la tercera, prestacions socials, pensions i sanitat (18% versus un 26% en l’onada anterior) i la quarta, el trànsit (17% davant un 13,5% de l’anterior Observatori). Amb totes les dades sobre la taula, Micó va considerar: «Sembla que hi ha un canvi de tendència econòmica que es reflecteix en l’opinió de la gent. De la preocupació d’anys anteriors pels salaris o la manca de feina, estem passant a problemes relacionats amb els cicles de creixement econòmic, com la pujada dels preus dels habitatges, que es perceben, sobretot, a la franja entre 25 i 39 anys».

Turisme



Aquest semestre el CRES ha recuperat les preguntes dels efectes del turisme al país, que no es feien des del 2008. Les dades deixen veure que la percepció del turisme per part dels ciutadans andorrans ha millorat durant l’última dècada. Micó va considerar que era a causa que «durant la sortida de la crisi econòmica s’ha percebut com a molt necessari per a l’economia del país». L’aspecte que segons els enquestats més ha millorat a causa del turisme és l’oferta i la varietat de serveis (77%), seguida de les infraestructures (73%). Els qui responen les preguntes pensen que l’aspecte que més ha empitjorat a causa del turisme és el preu dels béns i els serveis, així com el cost de la vida (56%).

A més, quasi un 83% dels enquestats creu que els turistes tenen una imatge positiva sobre Andorra, un 11,5% consideren que no tenen ni una imatge positiva ni negativa i el 4% diu que negativa. Pel que fa al tracte que reben els turistes al país, el 61% dels ciutadans preguntats creuen que el tracte és entre bo i molt bo; el 31%, regular i només un 4%, dolent o molt dolent. Respecte a la valoració dels andorrans cap als turistes, el 70% els titlla de positius i un 9%, de negatius. H