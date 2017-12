Espot creu que les accions hauran de discriminar segons l’import de la pensió

La sessió de control al Govern que va tenir lloc ahir va servir, entre d’altres, per debatre sobre la situació de les pensions. A una pregunta del conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, sobre les mesures proposades per la CASS per millorar la viabilitat del sistema, el ministre Xavier Espot va afirmar que personalment considera que alhora d’implementar les mesures necessàries «caldrà discriminar en funció de l’import de cada pensió». En aquest sentit, va recordar que hi ha persones que cobren una quantitat inferior al sou mínim i que no poden assumir més pressió. En tot cas, però, va matisar que feia aquestes declaracions a títol personal i que era massa aviat per parlar de mesures concretes. «No vull fer cap afirmació que després es pugui dir que no hem honorat perquè ens hi va la credibilitat com a Govern i com a grups parlamentaris».

En aquest sentit, el ministre va demanar a tots els consellers un «canvi de tarannà» per afrontar una «reforma d’Estat». Tot i així, el conseller del PS, Pere López, va protagonitzar un intercanvi de crítiques i va acusar al Govern de «covards i irresponsables» per no afrontar la problemàtica, malgrat que la CASS hagi alertat que s’han de prendre accions immediates.

El debat sobre la situació de les pensions es va allargar amb la intervenció de tots els grups parlamentaris, però no es va entrar al detall de les accions que es podrien implementar. El Govern únicament va constatar que no és partidari de dur a terme canvis «dràstics» que podrien provocar «traumes», sinó d’aplicar diferents accions que conjuntes milloressin la viabilitat del sistema. Pel que fa a allargar l’edat de jubilació, el cap de Govern es va limitar a dir que «ni dic que es faci ni tanco la porta a fer-ho», deixant entreveure que la mesura no es durà a terme aquesta legislatura però que s’haurà d’afrontar en un futur.