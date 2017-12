Pugna entre l’escudella i el trinxat

Segurament no podríeu anar a dormir avui sense saber aquesta dada: un 43% dels andorrans considera que l’escudella és el plat més típic del Principat mentre que un 27,4% creuen que ho és el trinxat. A partir d’aquí les preferències es difuminen en un menú variat de fins a 17 ítems més, entre els que s’hi inclouen l’arròs de muntanya, els bolets, la xicoia o el bacallà. Però si sou dels que no concep un àpat sense postre, la crema catalana és, segons els enquestats el dolç més tradicional d’Andorra. Val a dir que el 56,2% dels enquestats, amb la pregunta de les postres es van quedar en blanc i no la van respondre. Però, d’on surt aquesta preocupació del CRES per saber què és més o menys tradicional a la gastronomia del país? Doncs el director del Centre, Joan Micó, va explicar que «el Govern ha encarregat un estudi sobre la gastronomia andorrana a una doctora de la Universitat de Tolosa i a nosaltres ens vam demanar que donéssim suport a la investigació amb dades de la percepció de la població».



El CRES va demanar algunes qüestions als enquestats que freguen el nivell filosòfic. Per exemple «Què és més andorrà un plat elaborat segons una recepta tradicional del Principat o bé un plat de cuina internacional però elaborat amb productes íntegrament andorrans?» La majoria dels preguntats van considerar que seria més genuïna la segona opció. Fet que convida a tota una reflexió sobre com la cuina tradicional i la cuina de proximitat podrien estar distanciant-se d’una manera més o menys natural i evolutiva.



D’altra banda, les persones enquestades, un 68%, van opinar que els turistes no tenen ni idea del que és típic menjar a Andorra. Però és curiós que, sempre segons el mateix estudi, només un 61,8% dels enquestats coneix els productes agrícoles i ramaders d’Andorra que es poden trobar a les botigues del país. D’entre aquests, el més popular és la carn del país, coneguda per un 83% dels qui van respondre el qüestionari.



El 48% de la mostra va considerar la cuina andorrana com una típica dels Pirineus, mentre que la segona i la tercera percepció de la gastronomia del país empata entre cuina catalana i cuina internacional. No obstant, la majoria creu que els restaurants serveixen, sobretot, cuina internacional. I vosaltres, sou més d’escudella o de trinxat?