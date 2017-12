Viviu l’experiència de convertir-vos en un artesà del formatge per un dia!

Us agradaria saber com és una granja d’ovelles, com es muny i com es fa el formatge?

A Cal Majuba d’Alàs, us proposem una experiència que no podeu deixar escapar.

Gaudiu de veure com funciona la granja, d’ajudar a munyir les ovelles, agafar la llet, fer formatges i, sobretot, degustar-los!

Us proposem una visita a la nostra granja d’ovelles que començarem a les 8 del matí. Podrem donar de menjar al bestiar, veure com viuen i munyir-les per portar la llet a la formatgeria.

Cap a les 10 visitarem la formatgeria situada a la Seu d’Urgell, i farem un tast-esmorzar de tots i cadascun dels productes que elaborem artesanalment.

A les 11’30, ara ja amb la panxa plena, visitarem les instal•lacions i ens convertirem en mestres formatgers. Farem un taller d’elaboració de mató i formatge fresc des del principi fins a la fi. Quan acabem, ens podrem endur a casa el producte que nosaltres mateixos haurem elaborat.

A les 13h es donarà per acabada l’activitat a la botiga de la formatgeria. Per a realitzar-la calen 8 persones i el preu és de 40 € per als adults i de 30€ per als nens d’entre 3 i 12 anys. Per als menors de 3 anys, és gratuït i inclou totes les activitats i un lot de productes que ens endurem en acabar.

També realitzem visites guiades, en aquesta ocasió, només cal ser un grup mínim de sis persones i es pot realitzar a la granja i a la formatgeria per un preu de 15€ per persona, 10 per als nens. També hi ha l’opció de fer-la només a la formatgeria, per un preu de 10€, 6 els infants. En les dues opcions hi ha inclosa una degustació dels nostres formatges, iogurts, mató... i un obsequi del producte que us hagi agradat mes en la degustació per als adults.

L’activitat ramadera i de la formatgeria és una de les més tradicionals de l’Alt Urgell. Amb aquesta activitat podreu endinsar-vos dins d’un món on descobrireu unes tradicions ancestrals que han revitalitzat l’economia i el turisme de la comarca. També és una activitat que farà descobrir als més petits els seus orígens i les seves arrels alhora que els presentarà la realitat de l’activitat econòmica actual.

No oblideu que aquesta pot ser una bona experiència per a vosaltres mateixos, però també un interessant regal per a les vostres amistats i familiars per a aquestes festes. un obsequi original amb el que podeu sorprendre al destinatari amb una activitat que mai oblidarà.

Més informació a:

Jeroni Majoral

+34 622 218 042

calmajuba@gmail.com

Facebook i Instagram:

CalMajuba