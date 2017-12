Nova York, cada cop més a prop

Els Estats Units d’Amèrica en general, i la ciutat de Nova York en particular, s’han convertit en una de les destinacions internacionals favorites per als andorrans. Entre els motius de tal canvi es troba la baixada en el preu dels vols així com el valor del dòlar. I és que, segons el Departament de Comerç dels Estats Units, els turistes gasten una mitjana superior als 70 milions de dòlars anuals en el país nord-americà.

Una destinació més accessible per la baixada del preu dels vols i allotjament

I no és per a menys. Per només 300 € podem trobar vols d’anada i tornada des de Barcelona a Nova York, i a més a més, directes. L’allotjament també és més accessible per a les butxaques dels andorrans gràcies al creixement de plataformes online on els particulars dels immobles poden posar en lloguer els seus apartaments o habitacions que tenen lliures.

Per a poder gaudir d’aquests avantatges és necessari que organitzem el nostre viatge als EUA amb suficient antelació. Primer haurem de reservar el vol i concretar l’allotjament. Com més flexibles siga’m amb aquestes dates, millor preu podrem aconseguir. A més a més, on volem ubicar-nos dins de Nova York? Aquesta ha de ser la pregunta que guiï la nostra recerca, ja que un apartament massa allunyat del centre (encara que sigui més barat), pot fer-nos perdre molt de temps i diners en transport.

Un viatge que no requereix cap visa

Per altra banda, i com a garantia de què les vacances que hem planejat es desenvolupen sense sorpreses, necessitem tindre tota la documentació en regla. El nostre passaport ha d’estar vigent i hem de tramitar, a més a més, la sol·licitud ESTA de viatge als Estats Units. Sense aquesta no podrem accedir al país i se’ns denegarà l’entrada.

L’autorització electrònica de viatge ESTA és més econòmica que la visa convencional. Amb ell podrem visitar els Estats Units amb una durada màxima ininterrompuda de 90 dies, tot i que el document serà vàlid fins a dos anys. Es tracta d’una decisió que va prendre el govern dels Estats Units per a agilitzar els tràmits administratius als turistes, a més d’incrementar els controls de seguretat.

Des d’Andorra a Nova York sense problemes

Ja amb tot preparat només ens queda fer la maleta. Si viatgem en els pròxims mesos, haurem de tindre al cap que l’hivern és molt gelat a Nova York i les nevades habituals. És millor fer una petita inversió en roba d’hivern ací que comprar-la allí, ja que ens resultarà molt més cara.

La recomanació és la d’estar almenys dues hores en l’aeroport abans de l’hora d’eixida del vol, pel que caldrà organitzar-nos, depenent de la localitat andorrana en la qual ens trobem i el mitjà de transport que anem a utilitzar per a desplaçar-nos a l’aeroport de El Prat - Barcelona. Empreses d’autobusos com Andorra Direct Bus o Novatel Bus, ofereix aquest servei per uns 35 €. El trajecte te una durada aproximada de tres hores.

Arribats a aquest punt, només ens queda volar i gaudir de Nova York. Siga quina siga la duració del nostre viatge; viatgem junts; amb xiquets; amb amics o amb la parella; els nostres gustos personals i les nostres aspiracions... La Gran Manzana té tot un ventall de possibilitats que oferir-nos. En la web oficial de la ciutat, disponible en castellà, trobem informació de primera mà per a poder moure’ns pels seus carrers com un novayorqués més.