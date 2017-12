La radioteràpia requerirà d’un edifici de nova construcció

El Ministeri de Salut ja ha començat a fer números per acollir el servei de radioteràpia al país de cara a l’any que ve. De fet, es preveu una partida de 160.000 euros per crear precisament una unitat de radioteràpia al Centre Hospitalari Andorrà (CHA).

Tot i això, no està del tot clar que, abans de finalitzar el 2018, Andorra pugui disposar d’un espai on encabir la maquinària i els instruments que es necessiten a l’hora oferir aquest tractament. I és que segons va informar el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, en declaracions a EL PERIÒDIC, per acollir el servei de radioteràpia «s’ha de construir en un edifici nou, perquè, entre d’altres aspectes, cal tenir un espai amb murs de 10,5 metres de gruix» i parets emplomades que evitin que la radiació s’escapi. Característiques que actualment cap edificació del país té.

Des del Govern es va descartar la possibilitat d’establir el servei de radioteràpia al nou tanatori que s’esta construint darrere de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM), per tant, vist que no hi ha cap altra infraestructura sanitària en marxa, es possible que els terminis per acollir el tractament oncològic s’acabin allargant, ja que encara s’ha d’escollir una nova ubicació i alçar l’edifici que escaigui.

Al respecte, el president de l’Associació Andorrana contra el càncer (Assandca), Josep Saravia, va destacar que Marfany «es va comprometre que la radioteràpia estaria en marxa durant el 2018, però aquest termini és impossible si cal fer una construcció i després un concurs. Amb tot, a hores d’ara no sabem ni com ni a on es farà el servei, per tant, la nostra sensació és que Andorra no tindrà radioteràpia abans d’acabar la present legislatura».

Altres serveis al mateix edifici

Des del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el seu director general, Josep Maria Piqué, va confirmar també que caldrà «construir» un nou edifici, tot i que va puntualitzar que trobar la ubicació adient «no hauria de ser un problema, perquè tenim solars propers a l’hospital que podrien ser d’ús sanitari i segurament es trobarà un lloc molt proper que sigui convenient».

Salut i el SAAS asseguren que la nova edificació podrà acollir altres serveis allunyats de la radioteràpia

A més, Piqué va destacar que si s’aïlla com és degut, l’edifici podrà acollir altres serveis complint tots els paràmetres de seguretat i sense suposar cap risc per a la salut. Una afirmació amb la qual Marfany també va estar d’acord, ja que va remarcar que a sobre «de l’espai de radioteràpia s’hi podria posar qualsevol altra cosa, tot i que encara no sabem quina».

Col·laboració públicoprivada

Piqué té clar que el servei de radioteràpia l’haurà d’oferir una empresa externa, «perquè nosaltres no tenim el coneixement, el personal ni la experiència necessària». Tot i això, el director general insisteix en la necessitat de gestionar aquest tractament en col·laboració amb el SAAS i, sobretot, es nega a externalitzar el servei d’oncologia. «Podem fer aliances i convenis amb altres institucions, però el servei en sí l’haurà de donar l’hospital».

Cobertura

D’altra banda, el president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Jean-Michel Rascagneres, va destacar que independentment de si la radioteràpia acaba estan sota la gestió d’una entitat privada o pública, «el servei estarà cobert. Actualment, ja donem cobertura a aquest tractament quan s’ha de marxar a fora, per tant, no s’entendria que no seguíssim tenint aquesta prestació un cop es donés el servei a Andorra». Per tot, Rascagneres considera que no hi ha d’haver dubtes en aquest sentit i que, fins i tot, es podrien implementar alguns serveis relacionats amb el tractament oncològic.

El concurs públic continua obert

El Ministeri de Salut està a punt de tancar el concurs públic per donar un servei integral d’oncologia al país i, entre d’altres coses, oferir els tractaments de radioteràpia. Una de les incògnites d’aquest concurs és si s’obrirà o no la porta a empreses foranes perquè puguin venir a Andorra a formar part del sistema sanitari. En tot cas, segons va destacar el ministre portaveu, Jordi Cinca, durant una roda de premsa posterior al Consell de Ministres, l’encarregat de gestionar el servei d’oncologia ho haurà de fer dins el model sanitari andorrà i «encaixant» totalment «en l’oferta hospitalària».

A més, des del Govern es considera que el tema «de fons» no és tant si el centre gestor serà privat o no (fet que ha generat alguns enfrontaments entre l’Executiu i el SAAS), sinó que l’important és que un país com Andorra, «que té gairebé 80.000 habitants, tindrà un servei de radioteràpia, amb els beneficis que això comportarà per a la població i per al propi sistema sanitari del país».