Caldea impulsa una campanya per atreure el públic ‘millennial’

Caldea ha engegat una campanya per atreure un públic millennial (la generació que va néixer entre els anys vuitanta i abans de l’any 2.000), va explicar el centre termo lúdic en un comunicat, és a dir, «Caldea és un Spa. I també és un SPA que no té res a veure amb un SPA», és el lema de la nova campanya de comunicació, que també inclouran diverses accions a Catalunya i el Sud de França a partir del mes de gener.



El centre termal va destacar que la campanya es basarà amb un nou concepte creatiu, que mostrarà Caldea d’una manera visual a partir d’imatges amb colors vibrants. «Apropen el missatge de la marca de forma impactant, no només pel seu consumidor habitual, sinó també per al públic millennial», va detallar el comunicat.

Segons el centre termo lúdic, amb aquesta campanya Caldea fa un «gir conceptual i estilístic» per comunicar les múltiples experiències de contrast que ofereix. Així mateix, va assenyalar que, fins ara, la comunicació del centre termo lúdic havia estat ancorada al to i l’estil de la majoria d’spas del món i amb un imaginari molt més proper d’un balneari tradicional. «Caldea ha volgut fer un gir conceptual i estilístic i assentar la comunicació en els contrastos experiencials, en tot allò que passa en el centre i en cap lloc més», va emfatitzar el centre termal en el comunicat. Per aquest motiu, Caldea utilitza recursos extravagants que volen traslladar al receptor que el centre termal no és spa convencional, segons explica la directora de Màrketing i Vendes de Caldea, Patrícia García.

Més de 3.200 visitants per dia durant el pont

Caldea va registrar més de 3.200 visites per dia durant el Pont de la Puríssima, que va tenir lloc del 6 al 10 de desembre, va anunciar el centre termo lúdic en un comunicat. Això, va precisar, és una xifra rècord

El centre termal preveu que aquesta campanya d’hivern superi el nombre de visites de la temporada passada, quan va rebre 192.000 visites de desembre a abril. Així doncs preveu tancar la temporada amb «rècord de freqüentació».