L’artista Didi Rodan explicarà contes amb sorra a la capital

L’artista espanyola Didi Rodan arriba aquest cap de setmana al Poblet de Nadal d’Andorra la Vella per mostrar un espectacle de Sand Art, que consisteix a explicar contes amb sorra. En concret, representarà la funció La Rondalla màgica, que tindrà lloc avui a partir de les 18.00 hores a la plaça de la Rotonda, segons un comunicat del comú. Rodan és una artista creativa, original i coneguda arreu Europa per realitzar obres d’art en directe i amb històries personalitzades per a cada ocasió.

Així mateix, l’altre atractiu de les activitats del Poblet de Nadal per aquest cap de setmana serà el taller de bótes, on els nens podran posar a prova els seus cinc sentits i el seu equilibri a través de divertits jocs. Els escenaris elegits per dur a terme aquests tallers són la plaça del Poble, de 12 a 14 hores i la plaça Guillemó, de 17 a 19 hores.

Per una altra banda, La Carpa d’Activitats acollirà quatre tallers de manualitats dedicats a diferents públics. L’artista Mònica Armengol va oferir ahir un taller per a tota la família: decoracions nadalenques en acordió. Avui, d’11.30 a 13 hores, Marta García realitzarà un taller dedicat i pensat per a la gent gran sota el títol: Boles de nadal amb scrapbooking. El mateix dia, de 17.30 a 19 hores, es realitzarà el taller: Qui s’amaga dins l’armari, dedicat als més menuts. Per tancar el cap de setmana, demà d’11.30 a 13 hores, García oferirà un segon taller per a infants: Arbre de nadal mini amb scrapbooking.