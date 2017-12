Mor Oriol Mercadal, director del Museu Cerdà

El director del Museu Cerdà, Oriol Mercadal i Fernández, va morir ahir, segons va comunicar el Grup de Recerca de Cerdanya, entitat de la qual n’era vicepresident. La notícia va causar consternació tant a Puigcerdà com a comarques veïnes, on també era conegut en el món de la recerca. La missa funeral s’oficiarà avui a les 16.00 hores a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.

Oriol Mercadal, nascut a Barcelona, era llicenciat en Filosofia i Lletres per la UAB i especialista en prehistòria i arqueologia. Es va instal·lar a viure a la Cerdanya l’any 1989. Ha estat un personatge clau de la recerca a la comarca de la Cerdanya les darreres dècades, ja que va dirigir o col·laborat en nombroses excavacions arqueològiques a la comarca, com ara Montlleó, el Castellot de Bolvir, el Fòrum Romà i Castell de Llívia, el Tossal de Baltarga, el Convent de St Domènec de Puigcerdà i el Campanar. A més, va ser un prolífic historiador, articulista i micòleg, alhora que va ser cantant de la reconeguda coral Polifònica de Puig-reig.



Mercadal havia dirigit el Museu Cerdà de Puigcerdà des de l’estrena de l’equipament al començament de la dècada de 1990, tot donant resposta a un projecte comarcal que a la capital cerdana ja s’havia proposat des dels anys 30. Al llarg de les dues darreres dècades, Mercadal va encapçalar l’obertura de les diverses parts de l’equipament i també la seva dinamització. De fet, actualment el Museu Cerdà és un espai cultural de referència on se celebren al llarg de l’any desenes d’activitats, com ara exposicions, conferències, xerrades, presentacions i actes culturals, polítics o cívics. El recinte ocupa l’antic convent de les Carmelites descalces, construït entre 1885 i 1897 i que va ser abandonat per a ús religiós l’any 1982. Actualment compta amb col·leccions de medi natural, arqueologia i història i un fons etnològic i d’art, segons ràdio Seu.

El Grup de Recerca de Cerdanya va expressar «el condol més sincer a tota la família i amics, i especialment a la seva companya Sara Aliaga». L’entitat va avançar que properament estudiarà organitzar un acte d’homenatge a qui van definir com «un bon i generós amic, soci i excel·lent persona».