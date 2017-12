El Museu Carmen Thyssen atreu més de 2.000 visitants al mes

Més de 20.000 persones han visitat el Museu Carmen Thyssen des del març, mes en què es va inaugurar el centre i es va donar el tret de sortida a l’exposició Escenaris. De Monet a Estes. De Trouville a Nova York. Així, la pinacoteca, ubicada a l’antic Hotel Valira d’Escaldes, ha atret prop de 2.000 visitants al mes, una xifra que satisfà el director del museu, Guillermo Cervera.

El nebot de Carmen Thyssen va subratllar ahir, a la presentació de la segona exposició del museu, que s’inaugurarà el 16 de febrer, que el gran gruix del públic d’aquest any ha estat format per visitants individuals. «És una dada molt positiva tenint en compte que és el primer any, però esperem incrementar-la a través de les visites en grup per part d’escoles i els tallers didàctics i lúdics que proposarem a col·lectius de totes les edats», va apuntar Cervera. De cara a la propera mostra, s’oferiran activitats per a nens d’entre 6 a 10 anys, d’11 a 14, per a adolescents i també per a universitaris. «Adaptarem els tallers segons el que ens demani cada grup», va avançar el comissari, que també va subratllar que es continuarà apostant per la interacció dels usuaris amb les obres.

L’exposició temporal actual encara pot rebre més visites. ja que estarà oberta al públic fins al 14 de gener. La mostra, procedent de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, es forma d’una selecció d’obres de grans mestres de moviments com l’impressionisme, el modernisme català, l’impressionisme americà, el cubisme, el fauvisme, l’hiperrealisme o l’expressionisme alemany, i mostren la visió dels pintors en escenes de quotidianitat en contextos diversos.

Gauguin, el proper plat fort

«Camino dues passes, la utopia s’allunya dues passes i l’horitzó corre 10 passes més enllà. Llavors, per què serveix la utopia? Per això, serveix per caminar». L’escriptor uruguaià Eduardo Galeano ja tractava la metàfora del camí i la sensació d’inconformisme davant la impossibilitat de trobar el destí esperat. El significat de la travessia, tant en el sentit més literal, com en el figurat, el recupera i l’explota la nova exposició del Museu Carmen Thyssen. Titulada Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins en l’art, la segona mostra del centre des del seu naixement recollirà 22 pintures datades del segle XVI al XIX i centrades en el recorregut dels artistes per trobar indrets d’inspiració, i en els viatges que emprenien a la recerca del propi estil i del seu lloc al món, una fita moltes vegades inassolible per a molts pintors.

La metàfora del camí serà el comú denominador de les obres exposades des del 16 de febrer

Un dels camins retratats a l’exposició, que es podrà visitar del 16 de febrer al 10 de setembre, és el que va fer Paul Gauguin a l’illa Martinica a finals del segle XIX. Seduït pels moviments de les dones indígenes, el quadre ‘Anades i tornades’, de 1887, mostra el vaivé de les portejadores de fruita madura, que recollien el menjar dels arbres i el transportaven fins al mercat de Saint-Pierre. El llenç de l’impressionista francès es considera «l’estrella» de la mostra, segons el director artístic del Museu, Guillermo Cervera. «És unes de les 12 obres que va realitzar a Martinica i té una força excepcional. És una peça que ha viatjat poquíssim. No l’acostumem a cedir a cap exhibició perquè preferim exposar-la de manera fixa», va dir Cervera, que no va voler restar importància a les altres pintures. Va destacar, durant la presentació de l’exposició, ahir, al mateix museu, l’altra gran obra impressionista de la col·lecció: Camí de Versalles, Louveciennes, sol d’hivern i neu, del també francès Camille Pissarro. A més, es podran veure peces de mestres antics com Jan Van Kessel i Tobias Verhaecht; quadres expressionistes d’Erich Heckel, i obres d’artistes catalans com La creu de terme, de Santiago Rusiñol, o El Carrer dels Terrissaires, la Geltrú, de Joaquim Mir.

El Patronat de la Fundació MuseuAND, formada per tres membres de la família Thyssen, tres representants del Govern i, des d’ahir, també per un portaveu del Comú d’Escaldes, preveu una gran afluència de visitants. A partir d’ara, es proposen començar les exposicions a l’octubre i acabar-les al setembre per no haver de tancar durant la temporada d’hivern.