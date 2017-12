Denegada per quarta vegada la llibertat a Besolí

L’Audiència Nacional ha rebutjat per quarta vegada posar en llibertat a l’advocat i polític Joan Besolí, investigat per crear empreses amb les que l’expresident del Barça Sandro Rosell presumptament va blanquejar a Andorra 6,5 ​​milions d’euros de la venda de drets de partits de la selecció brasilera.

Segons han informat fonts d’aquest tribunal, la secció tercera del Penal ha tornat a desestimar la petició de llibertat de Besolí, igual que va fer fa una setmana amb Rosell, si bé en el cas d’aquest, la Sala va obrir una porta per imposar una possible fiança que pugui demostrar la seva col·laboració amb la Justícia.

Per mantenir la situació de presó provisional de Besolí, la Sala ha esgrimit, segons les citades fonts, arguments similars amb els que ja li va denegar la llibertat en ocasions anteriors i que es fonamenten en el risc de fuga de l’empresari andorrà, en presó des del passat 25 de maig.

La jutge instructora del cas, Carmen Lamela, també li denega l’excarceració en considerar que les possibilitats econòmiques de l’exconseller comunal incrementen el seu risc de fuga i que això li permetria fins i tot emportar-se en la seva fugida al fill que té malalt, una delicada situació personal que ha al·legat diverses vegades en el seu recurs, «sense desconèixer el greu problema» d’aquesta situació.

Lamela creu que de quedar en llibertat Besolí podria amagar o destruir proves, ja que encara no ha conclòs la investigació, i podria a més caure en reiteració delictiva ja que tant ell com la resta, entre ells Rossell, operen «dins d’un grup organitzat de persones que són investigades també per altres països com els Estats Units, Andorra o Suïssa».