Marín no passa el tall

Després de la surrealista Copa del Món de Val Thorens que suposava l’estrena de Lluís Marín aquesta temporada, i en la qual no va poder classificar-se perquè va caure a la primera ronda i la segona no es va disputar a causa del mal temps, ahir tocava una altra cita del màxim circuit mundialista d’snowboardercross a Montafon i el representant de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) en surf de neu tampoc va poder accedir a les finals.

La jornada d’ahir a l’estació austríaca va incloure entrenaments i qualificacions. Marín, que en anys anteriors era un habitual a les rondes finals, no va aconseguit el bitllet ni a la primera ni a la segona. Va ser un dia ben llarg. Per començar, entrenaments lliures per als riders i després, al migdia, les qualificacions. En la primera ronda, Marín va ser el 48è classificat amb un crono d’1.07.10. El millor temps en aquesta ronda va ser per al corredor local Alessandro Haemmerle, amb 1.02.20, mentre que el temps de tall va ser d’1.04.32, corresponent a l’italià Emanuel Perathoner.

En la segona ronda, el temps de l’andorrà va millorar: 1.05.21. Però va ser insuficient. Va obtenir el 21è millor registre de la ronda que corresponia al 40è definitiu. Passaven a les finals d’avui els 32 millors, així que Marín quedava eliminat. El temps de tall de la 32a posició va ser el de l’austríac Matthew Thomas, amb 1.05.85; a l’andorrà li van sobrar 64 centèsimes.

El temps i les copes del món d’alpí

La neu i la boira van impedir que es disputés el supergegant de la Copa del Món que hi havia a Val Gardena (Itàlia), on hi havia un grapat de representants de la FAE. La falta de visibilitat va aturar la carrera quan ja havien sortit a fer la primera mànega 38 corredors. Marc Oliveras, que espera el seu torn com més de l’altra meitat dels participants, no va poder disputar la prova. Finalment es va decidir establir els temps dels 38 que havien entrat en acció i avui continua la Copa del Món en la mateixa estació amb un descens.

A Val d’Isère hi havia l’equip femení, que tampoc va poder disputar l’entrenament del descens de la Copa del Món femenina, on hi són Carmina Pallàs i Cande Moreno. La culpable en aquest cas va ser la forta nevada que va caure a l’estació francesa. Avui, si el temps ho permet, es disputarà el supergegant.

En fons també hi ha cita mundialista

En esquí de fons, la prova de la Copa del Món està programada per a avui a Toblach, Itàlia, on hi ha l’andorrà Irineu Esteve. El jove corredor del club Naturlandia es presenta a aquesta cita en la que serà per a ell la seva segona Copa del Món, després de la disputada el passat 3 de desembre a Lillehammer. Avui toquen els 15 quilòmetres patinadors i demà els 15 clàssics.

Per la seva part, Carola Vila és a Saitt Ulrich (Àustria), per disputar la Copa d’Europa (OPA). El seu objectiu són els 5km en la categoria junior que es disputen avui, tot i que ahir va fer la prova d’1,2km sprint com a escalfament i va finalitzar la 44a en una distància que òbviament no és la que millor se li dona.