Solé, Martín i Areny fan top-30 al debut a la Copa del Món d'esquí de muntanya

Gerber Martin i Xavi Areny han marcat el mateix temps, 20.07, entrant en 29è i 30è lloc respectivament, sobre un total de 42 participants de 13 països diferents. L’un suma 2 punts i l’altre 1, sent l’últim corredor que puntava en la cursa vertical. El tècnic Xavi Comas, que els ha acompanyat juntament amb David Fillet, va valorar: «És una cursa molt exigent des de la sortida, pel ritme tan ràpid imprès pels caps de cursa malgrat ser un traçat de pendent regular i dret». Avui, més; és el torn de la cursa sprint.

El millor exponent tricolor va ser Jordi Solé, que va invertir un temps de 19.07 que li van valer la 26a plaça i els 5 punts que acumula per al rànquing general. A més, va acabar a un meritori 12% de temps respecte del vencedor, l’alemany Anton Palzer, que va ser l’únic a completar els 500 metres de desnivell i poc més de dos quilòmetres de recorregut en menys de 17 minuts (16.58).

La Copa del Món d’esquí de muntanya 2018 va donar el tret de sortida ahir en una seu nova com és Wanlong, a Xina. Allà hi havien tres representants andorrans, que van tenir un debut gens menyspreable en acabar entre els 30 primers.

Per El Periòdic

