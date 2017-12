Tot preparat per a les sèries 100x100 solidàries

La població no és conscient de la situació de les pensions

Aquest any, les 100x100 solidàries formen part d’un conjunt d’altres activitats que culminaran el 9 de juny vinent amb la prova Andorman 2942, prova de triatló no competitiva que consisteix en nedar 4 km. a Cambrils, pujar a Arinsal en bici i d’allà, al Comapedrosa.

Nedadors i públic que es solidaritzin aportant 10€ en aquesta activitat aquàtica solidària del 100x100, es veuran obsequiats amb unes tasses creades per a l’ocasió i la recaptació, els beneficis de les activitats i el suport dels diferents patrocinis es repartirà a parts iguals entre les dues associacions escollides aquest any: les Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra i de Trasplantats i Donants d’Andorra.

El Club Triatló Serradells Andorra, com a club amb compromís social i solidari, anualment organitza les tradicionals sèries 100x100 solidàries de natació a la piscina olímpica del Complex Esportiu dels Serradells, que aquest any serà demà a partir de les nou del matí, consistent en realitzar 100 sèries de 100 metres.

Per El Periòdic

