L’FC Andorra afronta un partit trampa a Tortosa

L’FC Andorra afrontarà demà un partit trampa al camp del Tortosa. Es tracta del desplaçament més llarg de la temporada, amb gairebé quatre hores de trajecte, per jugar al camp del tercer per la cua.

Aquesta dada podria donar a entendre que els tres punts són obligats per als tricolors, però hi ha dades que conviden a pensar que no serà tan fàcil. D’una banda, els locals van caure el darrer partit contra l’Alpicat per posar fi a una ratxa de quatre jornades sense perdre. A més, els tarragonins tenen uns números davant del seu públic que no quadren amb la classificació: han jugat set partits dels quals n’han guanyat dos, n’han empatat tres i n’han perdut dos més. Dels 11 punts que porten, 9 han estat com a locals.

De l’altra banda, l’FC Andorra tampoc no és que estigui en un bon moment. Al ja sabut problema de gol s’hi afegeixen l’empat al camp del Bellvitge –penúltim– i la derrota contra el Borges Blanques. Ja van quatre partits consecutius sense vèncer a domicili i a més, a Tortosa seran baixa dos pilars com ara Cristian Martínez i Marc Pujol, a més d’Aláez, lesionat de llarga durada.