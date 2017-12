El trofeu Andros arrenca al Pas amb la primera jornada

La població no és conscient de la situació de les pensions

L’activitat continua avui al certamen francès amb la disputa de la segona jornada a partir de les 15.30 hores i les finals estan programades per a les 19.50 hores.

El trofeu Andros d’automobilisme sobre gel va donar ahir el tret de sortida a la tercera prova del calendari al circuit andorrà del Pas de la Casa, després de les disputades a Val Thorens i Alpe d’Huez. Amb una pista en condicions, fred i vent, els millors exponents del panorama europeu es van citar amb les sèries inicials a la tarda i les finals en horari nocturn, que encara no havia decidit els guanyadors al tancament de l’edició.

Per El Periòdic

