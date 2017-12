L’N-260 a Martinet i la C-14 a Bassella, trams d’alt risc

La carretera N-260, a la Baixa Cerdanya, i la C-14, entre Ponts i Bassella, apareixen un any més al top-ten de les vies amb més risc de patir un accident de trànsit a Catalunya. Són, alhora, els dos punts més perillosos de l’Alt Pirineu. Així ho constata l’informe EuroRAP 2017, elaborat pel RACC.

Concretament, el tercer lloc en risc d’accident (amb una mitjana de dos morts cada any) l’ocupa l’Eix Pirinenc en el tram de 10 quilòmetres que va des de la cruïlla de la carretera N-1411 d’accés al túnel del Cadí, al terme municipal de Bellver de Cerdanya, fins a l’encreuament amb l’LV-4055, a la sortida de Martinet. Pel que fa a la C-14, el RACC assenyala com a punt negre el tram que va de la cruïlla amb la C-1412, a la sortida de Ponts, fins a l’enllaç amb la C-16, a Bassella, a prop del Museu de la Moto. De fet, dels deu trams considerats més perillosos, aquest és el més llarg, amb una longitud total de 17 quilòmetres, i té més mortalitat que el de Martinet, ja que arriba a una mitjana de quatre morts anuals, informa RàdioSeu.

En tots dos casos, són zones amb bona part de la via d’un sol carril per banda i amb punts de línia discontínua, en els quals molt sovint hi ha avançaments perillosos o directament temeraris per part d’alguns conductors. Les altres vies d’aquesta classificació també tenen característiques semblants. La més perillosa del país és la BP-1417 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès (11 km), coneguda com la carretera de l’Arrabassada, que destaca pel percentatge d’accidents amb motos implicades. El segon lloc és per a la BV-1221, entre Terrassa i Matadepera (5,4 km). Totes quatre vies són considerades pel RACC com de risc «molt alt». A les comarques de Girona, la més perillosa és la GI-641, entre Torroella de Montgrí i l’Estartit. A més a més, el RACC també avalua com de «risc mitjà» tota la part nord de la C-14, entre Bassella i Adrall, juntament amb l-N260 entre Adrall i la Seu i l’N-145 entre la Seu i Andorra. És a dir, tot l’eix viari nord-sud de l’Alt Urgell. També situa amb risc «alt» la C-162 entre Alp i Puigcerdà i la C-28 entre Vielha i Baqueira. Pel que fa a d’altres carreteres properes a l’Alt Urgell, destaquen la C-55 entre Manresa i Solsona (risc alt).