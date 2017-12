Una piscina als núvols

Amb l’objectiu de potenciar el turisme esportiu d’alt nivell i d’aprofitar la geografia andorrana, el Govern va declarar d’interès nacional el projecte del Centre residencial en alçada medicoesporiu d’Andorra (Cramea). Aquesta nova infraestructura s’ha de construir a les antigues dependències de Sud Ràdio, a l’edifici del Pic Blanc, a 2.508 metres d’alçada, i el mes d’abril passat es va publicar la concessió de manera oficial a l’empresa Centre Esportiu Sostenible 2508 (CES2508) –societat creada i gestionada per Bomosa–, pels propers 40 anys. Precisament CES2508 està estudiant actualment la possibilitat que el Cramea pugui comptar amb una piscina professional, per convertir el centre, també, en un referent pel món de la natació.

Aquesta proposta arriba després que des del món professional de la natació s’hagi trucat a la porta del Cramea per proposar-ho. Si finalment el futur centre d’alt rendiment acull la instal·lació, es convertiria en la piscina professional situada a més altura d’Europa. La piscina esportiva seria de 50 metres per 25 i tindria el sostre retractil. Aquest fet, però, podria fer retardar un any més l’inici de les obres, que actualment es preveuen començar l’abril del 2019. Si finalment la piscina és una realitat, les obres segurament es posposarien fins al 2020. «L’esport andorrà ens recordarà si el centre es fa, l’impacte en l’esport i en la joventut existirà si el projecte es fa, independentment de l’any que s’acabi inaugurant», explica Gemma Riu, CEO de Bomosa, que la planificació del projecte ja hagi retardat els seus terminis inicials i encara els pugui posposar més, informa l’ANA.

El centre d’alt rendiment té com a principal objectiu atreure esportistes que vulguin realitzar estades d’entrenament en alçada tant per professionals de qualsevol esport, com també per gent amateur. De fet, aquest és un tret característic i diferenciador respecte altres centres d’alt rendiment que ja existeixen als països veïns. «Qualsevol persona que acrediti que s’està preparant per alguna competició podrà accedir a les instal·lacions», indica Riu. L’espai, situat a 2.508 metres d’alçada, disposarà de múltiples serveis d’entrenament, àrees de recuperació i rehabilitació funcional, àrees mèdiques i espais de laboratori i investigació d’anàlisi del rendiment.