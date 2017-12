Fàbrica d’alts funcionaris UE

«Quan vaig acabar el Lycée no tenia gens clar què fer, vaig passar la selecció per entrar a Ciències Polítiques a la Universitat de Lió i a poc a poc, amb les pràctiques que vaig fer, em vaig anar orientant als afers europeus», explica l’escaldenc Guillem Zapatero.

Després de fer els estudis universitaris a França, treballar a l’ambaixada andorrana a Brussel·les, passar pel prestigiós Collège d’Europe i estudiar un any xinès a Beijing, Zapatero ha tornat als orígens i actualment treballa a Andorra, concretament «al Ministeri d’Afers Exteriors, al departament d’assumptes europeus. En aquest sentit, estic molt satisfet de poder treballar en allò que he estudiat», diu agraït.

A les aules del centre belga s’hi han assegut primers ministres i diplomàtics d’arreu

El pas de Zapatero pel Collège d’Europe va estar becat íntegrament pel Govern, que cada any convoca una beca, en el marc de l’acord que l’Executiu té amb aquest centre educatiu. «Andorra ha de donar-se a conèixer i fer-se veure en fòrums internacionals però també a tots els nivells, la iniciativa de la beca pel Collège d’Europe penso que és una manera més de visibilitzar el país en l’àmbit europeu molt encertada», explica el qui va ser alumne de la institució situada a Bruges, a la part flamenca de Bèlgica.

Ell va gaudir de la beca el curs 2015-2016 però el Govern ja té oberta la convocatòria per al curs 2018-2019 dotada amb 25.000 euros que comprenen matrícula, allotjament i manutenció. Els interessats poden presentar les sol·licituds fins al 17 de gener.

«És molt important que Andorra tingui gent formada en estudis europeus perquè inevitablement sempre tindrem més lligams amb el que és el nostre únic veí de 500 milions de persones», valora Zapatero.

Diuen que el Collège d’Europe és la fàbrica dels alts funcionaris de la Unió Europea i que ningú surt d’allà sense un lloc de feina. A les seves aules s’hi han assegut secretaris generals del Consell d’Europa, jutges de la Cort Europea de Drets Humans, ministres de tots els països, així com nombrosos diplomats i alts càrrecs de les grans empreses multinacionals.

Per això la institució té fama d’elitista i les males llengües diuen que, més que la formació, que també és bona, la gent hi va per fer contactes als més alts nivells. El Guillem Zapatero no hi està del tot d’acord: «És una experiència molt enriquidora per l’ambient internacional i multicultural i s’ha de dir que a nivell acadèmic és molt exigent. A més, durant l’any és difícil desconnectar perquè vius a la residència de l’escola i sempre estàs entre companys, a part que no parlar neerlandès no ajuda a barrejar-se amb els locals».

Durant la seva estada, Zapatero no va escapar dels prejudicis sobre Andorra: «Cada país en té un de particular però és curiós que a mesura que són més llunyans tenen més curiositat per saber com funciona el Principat», relata.