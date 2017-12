Els tràmits de contractació han fet perdre «oportunitats» al SAAS

El director general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Josep Maria Piqué, assegura que la capacitat d’Andorra d’atreure professionals mèdics «ha empitjorat». De fet, en declaracions a EL PERIÒDIC, remarca que degut a la «lentitud i durada» dels tràmits d’immigració i laborals, l’hospital ha arribat a «perdre» alguna que altra «oportunitat» de contractació.

Piqué explica que s’han trobat amb casos on l’hospital ha tingut «una oportunitat molt bona per incorporar un professional, però en vista que es triga tres mesos –o més– en fer els papers, al final la persona ha acabat trobant una altra feina o marxant». A aquest fet s’hi suma la necessitat, a vegades immediata, de cobrir una àrea. I és que hi ha moments concrets en què el centre ha de cobrir una baixa o una vacant, però si s’ha d’agafar a algú forà, la llarga paperassa acaba alentint la contractació i, en conseqüència, «afectant el servei sanitari».

El director puntualitza que des del SAAS s’ha demanat en diverses ocasions als ministeris corresponents que es busquin «sistemes per accelerar al màxim els processos i facilitar les tramitacions» perquè el mercat sanitari andorrà «tingui una mica més d’atractiu». Tot i això, a hores d’ara no es coneix que el Ministeri de Salut ni el d’Afers Socials, Justícia i Interior estiguin endegant cap iniciativa que vagi en aquesta vesant.

Àrees amb dificultats

Piqué també especifica que les àrees que es troben amb més mancances a nivell de plantilla són: urgències, anestèsia i psicologia. Pel que fa al primer departament, l’hospital espera veure ampliat el seu personal «en breus, ja que fa poc vam obrir una convocatòria per contractar metges d’urgència i per ara sembla que hi ha possibles candidats». Però en la resta (anestèsia i psicologia), veritablement «estem precaris, sobretot per tema de baixes, perquè malauradament n’hem tingut algunes per malaltia que encara no hem pogut cobrir».

Diferència de salaris

Una altre punt que fa més «difícil» trobar personal sanitari és la diferència de salaris entre Andorra i els països veïns. En aquest sentit, Piqué destaca que la «fiscalitat era un atractiu, però amb els convenis de doble imposició, el camí cap a la transparència i tot plegat –des del punt de vista estricament econòmic–, els professionals han deixat de percebre el Principat com un país atractiu en fiscalitat».

El director puntualitza que aquesta evolució ha afectat sobretot als metges que venien d’Espanya, «perquè amb França sempre ha sigut complicat competir, ja que a nivell de salaris, per exemple, hi havia (i hi ha) una diferència molt gran». Tot i això, «amb Espanya encara ho podem intentar».

Nous beneficis

En vista que econòmicament Andorra no és competitiva, Piqué considera que cal oferir altres beneficis a nivell de formació i creixement professional. En aquest àmbit, assegura que des de l’hospital ja s’estan fent diversos avenços. Per exemple, «cada cop optem més per fer xarxes de professionals amb altres centres, d’aquesta manera, de les 40 hores setmanals que ha de treballar un metge, li diem que 10 les haurà de fer a la institució mare [de l’especialitat que exerceixi], des d’on podrà conviure amb altres professionals i preguntar els dubtes que tingui, mentre que la resta d’hores les podrà fer a Andorra. D’aquesta manera, es dona un incentiu per formar part d’altres grups i continuar adquirint coneixements en el seu camp».

Critica d’sdp al pressupost

El partit de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va criticar fa unes setmanes que tot i la necessitat de contractar més professional, la partida del pressupost del SAAS que «més s’ha incrementa» de cara a l’any que ve és la relacionada amb aspectes administratius, de gestió interna i de recursos humans del centre mentre que la de personal «ha variat molt poc».

En resposta, Piqué remarca que –«com a concepte global– hi ha moltes mancances que l’hospital vol cobrir, però també hi ha necessitats que s’han de sol·lucionar, com invertir en aquelles dependències que han quedat obsoletes». Amb tot, el director creu que el pressupost té en consideració els punt primordials i recorda que en un inici la dotació econòmica que es va demanar des del SAAS era major, «però finalment, el Govern ens la van retallar», per tant, ha calgut prioritzar.