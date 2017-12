Una rampa muscular acaba en un accident

«Em va donar una rampa a la cama i em feia molt mal», així va començar el seu relat un home que aquesta setmana va ser jutjat davant del Tribunal de Corts per un delicte menor d’imprudència greu amb lesions. Els fets es remunten el 7 de febrer del 2012 a les 07.45 hores, quan encara era fosc. L’acusat, que es va mostrar molt penedit, va explicar que anava de Sant Julià a Andorra la Vella, quan enmig de la CG-1 li va donar una rampa a la cama. Llavors, va decidir parar-se enmig de la via. Va encendre les llums d’emergències. Prop hi havia una parada d’autobusos i, per no molestar el trànsit, va decidir fer marxa enrera per estacionar a la vorera.



Però la mala sort del destí va voler que en aquell instant passes un home amb motocicleta que va xocar amb la part de darrere del turisme. «No em va donar temps a frenar», va explicar la víctima durant el judici.



Els agents que van actuar en l’accident van corroborar que el motociclista anava amb la velocitat reglamentada per la via i que tot plegat es va produir per un cúmul d’infraccions del conductor del turisme.

Arran de l’accident, l’home va patir ferides en els dos canells, els dos genolls, les tíbies i l’espatlla, entre altres lesions. Per tot això, l’home va estar dos mesos i mig ingressat, després va haver de fer recuperació durant més de dos anys i va estar-ne tres de baixa a la feina.



El ministeri fiscal va demanar que l’acusat i la seva asseguradora indemnitzin al motorista amb 114.000 euros.

Ara bé, la defensa va exposar que la carretera estava glaçada i que era obligació del motorista parar, ja que el seu client havia alertat que estava amb una situació d’emergència amb les llums. Per això, en va demanar l’absolució.

La fiscal vol 4 mesos de presó per a l’agressor d’un alcohòlic

Una pena de quatre mesos d’arrest nocturn i una multa de 800 euros. Això és el que va demanar el ministeri fiscal la setmana passada per a un home que està acusat de pegar un cop de puny a un altre que anava begut a la sortida d’una discoteca. A conseqüència del cop, va caure a terra i, llavors, segons diversos testimonis l’hi hauria propinat cops de peu a la cara i el cos.

Aquests testimonis, però, no van comparèixer aquesta setmana en el judici i l’acusat va negar els fets. En concret, segons la seva versió, va sortir a fora de la discoteca on treballava de seguretat, però aquell dia no estava de servei. S’havia deixat la cartera al vehicle i va anar a buscar diners. Un cop fora, un grup de tres nois, entre ells la suposada víctima, el van començar a escridassar i a insultar. Llavors, l’home es va encarar a ells, però va negar que els pegués. Més aviat, va explicar que va sortir un amic seu de dins de la discoteca i va evitar la baralla.



L’afectat no recorda bé els fets perquè anava begut. De fet, segons el testimoni de diversos policies que van intervenir aquell dia en la baralla, van declarar en l’audiència de Corts que en aquella època era normal trobar a la víctima sempre que hi havia un aldarull a la nit. Ara, l’home va matissar que havia seguit un tractament i ja no consumia alcohol. A més, va rebutjar demanar qualsevol tipus d’indemnització per aquests fets.