La UE accepta un període de transició del tabac de 30 anys

Andorra i la Unió Europea estan a punt de tancar les negociacions sobre la lliure circulació de mercaderies de l'acord d'associació. Pel que fa al punt més polèmic, el sector del tabac, la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha anunciat que la UE ha acceptat un període de transició de 30 anys abans que aquest producte estigui plenament integrat en unió duanera. També s'ha acceptat que mantingui l'statu quo del sector durant sis anys, de manera que fins al setè any no es començaran a reduir progressivament els drets duaners del tabac manufacturat a la UE que s'importi. En contrapartida, per mantenir els ingressos de l'Estat que genera aquest sector, i que actualment representen el 25% del pressupost, s'aniran incrementant els impostos especials, amb l'objectiu que tant el tabac manufacturat a la UE com el que es fabrica a Andorra tinguin el mateix tractament tributari.

En contrapartida, Andorra s'ha compromès a trametre, cada any, dades econòmiques per saber com avança la diversificació econòmica i la reducció de la la dependència del tabac, i que cada cinc anys es faran trobades bilaterals per avaluar les xifres. El Principat també s'ha compromès a adoptar diferents directives europees de regulació del tabac i a adherir-se al conveni de l'Organització Mundial de la Salut sobre aquesta matèria.

A més, Maria Ubach també ha assegurat que Andorra s'ha compromès a lluitar contra el contraban de tabac, reforçant els mecanismes de control i definint el diferencial del preu del tabac. Tot i això, aquest darrer aspecte el tractarà directament el cap de Govern, Toni Martí, amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Junker, per buscar una "solució política". De fet, Martí ha assegurat que Andorra vol conservar un diferencial però que "hem de tenir la llibertat de posar els nostres preus". Per tant, no és partidari de posar per escrit un percentatge concret, ja que "Andorra vol conservar la seva sobirania fiscal, no es pot fer un excés de proteccionisme quan el marge és suficient i, sobretot, quan hi ha tanta disparitat de preus entre França i Espanya". En aquest darrer aspecte, però, Martí ha avançat que l'objectiu de la UE és que l'any 2020 el preu del paquet de tabac rondi els 10 euros a tots els països. A més, en relació al frau del contraban, Martí ha volgut deixar clar que "no és al mercat andorrà on es generen més vendes i on hi ha més diferencial".

Tant Ubach com Martí han assegurat que tant els fabricants com els colliters estan "força satisfets" amb l'acord, ja que s'ha aconseguit un marge "suficientment llarg per fer la reconversió de les seves fàbriques". Segons els càlculs fets, Martí ha dit que les fàbriques poden ser viables durant uns 25 anys i, a més, aquest termini permetrà que els contractes amb els colliters puguin ser a llarg termini per tal d'assegurar-los els ingressos. Martí també ha volgut remarcar que el període de transició del tabac no començarà a comptar fins que entri en vigor l'acord d'associació, de manera que "podem parlar de 34 o 35 anys".

Després de negociar la lliure circulació de mercaderies, l'any 2018 la negociació se centrarà en la lliure circulació de serveis, en la qual Andorra defensarà la necessitat de poder conservar els monopolis de les telecomunicacions i l'electricitat argumentant les petites dimensions del país. Tant la UE com Andorra s'han fixat com a termini de finalització de les negociacions per l'acord d'associació el primer semestre del 2019, just abans que finalitzi el mandat de Junker.