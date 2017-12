L’economia de l’Alt Urgell va créixer un 1,9% al 2016

L’economia de l’Alt Urgell va créixer un 1,9% durant l’any passat, segons les dades que ha presentat l’Anuari Econòmic Comarcal que edita Catalunya Caixa-BBVA i que enguany s’ha presentat a punt de finalitzar el 2017. La dada global alturgellenca està per sota del creixement mitjà que va experimentar Catalunya (+3,2) però és superior al del conjunt de l’Alt Pirineu i Aran (+0,9) i és, de fet, la segona millor xifra de les comarques pirinenques.

Per sectors, l’Anuari destaca especialment la bona evolució que van viure l’any passat l’agricultura i la ramaderia a nivell local. L’activitat del sector primari de l’Alt Urgell va créixer un 8,6%. Un altre sector estratègic, la indústria, va augmentar la generació de riquesa en un 2,3%. De la seva part, els serveis es van situar a prop de la mitjana comarcal (+1,5%), mentre que el creixement més modest va ser el de la construcció, amb un 0,7%.

Pel que fa a comarques veïnes, a la Cerdanya el creixement global va ser del 3,6%, també amb protagonisme per al sector primari (+8,6%) i la indústria (+5,6%), mentre que la resta de sectors es van quedar a prop de la mitjana: +2,7% en construcció i +3,4% en serveis, informa RàdioSeu.

El Pallars Sobirà, en canvi, va retrocedir en conjunt (-2,1%), sobretot pel descens en indústria (-6,6), malgrat el bon comportament de la ramaderia (+7,6). El Pallars Jussà és la comarca on la millora del sector agrari va ser més espectacular (+15,2), però com al Sobirà la indústria també va retrocedir (-6,5) i això es tradueix en una evolució globar lleument negativa (-0,8%). El mateix va passar a l’Aran, amb una pèrdua de riquesa del -0,5% concentrada en la indústria (-6,2) i la construcció (-0,6).

En canvi, l’Alta Ribagorça va créixer un 1,5%, gràcies també als bons resultats del sector primari (+11,8) i al creixement estable de la construcció i els serveis.