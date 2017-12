La gastronomia, un motor a l’alça

Els resultats de les 11es jornades gastronòmiques de cuina andorrana Andorra a Taula es van presentar ahir amb satisfacció per part de la Unió Hotelera, associació organitzadora de la cita anual. Del 3 de novembre al 3 de desembre, període en què van tenir lloc les jornades, els coordinadors de la iniciativa calculen que s’han generat gairebé 275.000 euros d’impacte directe al país: 7.000 euros més que en l’edició passada.



L’augment té a veure amb el fet que els menús més venuts han estat més cars que l’any passat. Mentre enguany els que han triomfat més han estat els que ronden els 30 i els 35 euros, en la 10a edició van tenir més èxit els de 25. Com que han participat 25 establiments, vuit menys que l’any passat, el nombre de menús venuts també ha disminuït, dels 7.436 als 7.044. Tot i així, la mitjana de menús venuts per establiment ha crescut, dels 225 al 281. La majoria de les vendes es van fer a Andorra la Vella –on van participar 13 establiments– i Escaldes –amb cinc restaurants–, on han tingut més popularitat els menús degustació. En canvi, a les parròquies del nord, a la Massana, Ordino i Sant Julià es van vendre més menús tradicionals. El 70% dels clients han estat del país i el 30% restant, turistes.

Més turisme experiencial

La majoria dels establiments que s’han sumat a les jornades han estat restaurants, i sis dels locals participants a Andorra a Taula han estat restaurants ubicats en establiments hotelers, des d’on s’oferien packs de menús i nits d’hotel, una proposta que Manel Ara, president de la Unió Hotelera, va valorar ahir molt positivament. «És una manera de potenciar el turisme experiencial que la gent demanda ara», va explicar Ara, fent referència també a la tendència del turisme d’apostar pel city break, els viatges que duren d’entre 3 a 5 dies a una ciutat amb atractius turístics.



De cara a l’any vinent, la Unió Hotelera intentarà incrementar la participació al programa dels restaurants de les parròquies altes i es continuarà potenciant la publicitat, de la qual la Unió Hotelera està molt orgullosa i agraeix l’esforç a l’empresa patrocinadora, Estrella Damm. H