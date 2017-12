Ordino crea 90 places d’aparcament a la Cortinada

L’any acaba amb una bona notícia per al sector tabaquer

L’entitat bancària es farà càrrec dels treballs d’urbanització de les noves zones d’aparcament i la construcció d’un vial amb serveis inclosos. El Comú d’Ordino, per la seva banda, sufragarà les despeses de conservació i manteniment de les instal·lacions dels nous aparcaments. El conveni el van firmar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortes, i els representants d’Andbank, Josep Maria Cabanes i Josep Xavier Casanovas. La durada de la cessió d’ús és indefinida i s’emmarca dins el Codi de l’Administració, tal com va informar el Govern en un comunicat.

Per El Periòdic

