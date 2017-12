Copeland estarà de quatre a cinc setmanes de baixa

Les lesions s’estan convertint en la tònica negativa de la temporada del BC MoraBanc Andorra. L’últim en caure va ser Chris Copeland, que després d’haver passat pel quiròfan estarà entre quatre a cinc setmanes de baixa.



El nord-americà s’ha perdut els últims partits per un trencament del tendó extensor del tercer dit de la mà esquerra. Ahir va ser intervingut amb èxit i s’espera que torni a les pistes durant el febrer. A final d’aquell mes se li acaba el contracte. El tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, està segur que per aquelles dates «ja estarà jugant», i que el seu futur està del tot obert. Lamenta la seva baixa perquè «és un jugador implicat, que ens estava ajudant força i que ha tingut una gran predisposició per estar amb l’equip amb una lesió important. Esperem que es recuperi bé i torni el més aviat possible amb els companys». Aquesta temporada amb les lesions «no tenim sort», i en el cas de Copeland «fitxem un jugador amb aquesta necessitat de ser dotze tot l’any i només ho hem tingut un partit». Per aquelles dates també s’espera que Beqa Burjanadze ja estigui recuperat de la lesió i disponible per al tècnic.

Albicy, estel·lar

La gran actuació d’Andrew Albicy contra el Baskònia no va valer al MoraBanc per aconseguir el triomf. El base francès va posar-se l’equip a l’esquena per poder optar fins al darrer segon per vèncer als bascos. Els seus números són els millors des de que va arribar a la Lliga Endesa. En els 28 minuts que va ser en pista va anotar 24 punts amb uns percentatges de 4/5 en llançaments de dos i de 5/8 de tres, a més d’1/2 en tirs lliures, per una valoració de 27. Fins el moment l’actuació més destacada del gal van ser els 15 punts que va assolir la temporada passada al segon matx dels quarts de final dels play-off davant el Reial Madrid, i la valoració de 21 contra el Monbus Obradoiro a la jornada 22 de la lliga regular.

Albicy entra entre els més destacats de la jornada com el màxim anotador i el més valorat

Els números amb el Baskònia també li va servir per a ser entre els més destacats de la dotzena jornada. Va ser el jugador amb la valoració més elevada del cap de setmana. Als seus punts i percentatges va sumar a les estadístiques particularsun rebot,quatre assistències i quatre faltes rebudes. També va ser qui més punts va anotar, igualat amb Thomas Huertel (FC Barcelona Lassa) i Rafa Martínez (València Basket). «Espero tenir moltes actuacions com aquesta, però estic molt decebut de no haver pogut guanyar perquè vam tenir el partit a la mà», assegura Albicy.