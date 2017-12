El MoraBanc no pot fallar a casa per tenir opcions de ser a la Copa

La derrota de diumenge del BC MoraBanc Andorra davant el Baskònia complica les seves opcions de repetir experiència a la Copa del Rei. El conjunt de Joan Peñarroya es troba a dues victòries de la classificació, tenint en compte que només resten cinc jornades per a concloure la primera volta de la Lliga Endesa. Tot i així, les possibilitats són reals, i davant aquest panorama es valora bàsic seguir sumant triomfs al Poliesportiu d’Andorra, a més de sumar també a domicili, un fet que fins ara només ho ha assolit en una ocasió.

A dia d’avui els 18 equips de l’ACB mantenen possibilitats de ser a la Copa del Rei, tot i que alguns amb opcions minses, i en la pròxima jornada ja es pot confirmar que no hi seran presents. El MoraBanc es troba amb un balanç de cinc victòries i set derrotes. Qui marca la frontera del ser o no ser a la Copa és el Monbus Obradoiro, que és vuitè amb 7-5, el mateixos números que presenta el setè, l’Iberostar Tenerife. En una lliga de 18 conjunts, el més habitual que és que amb un 9-8 s’obtingui la classificació. Però no ho assegura, ja que el Fuenlabrada la temporada 2005-06 es va quedar fora amb 10-7.

El que es presenta imprescindible és que els del Principat assegurin els triomfs al Poliesportiu d’Andorra, on aquesta campanya ja han caigut en dues ocasions, contra el Montakit Fuenlabrada en el primer matx a casa i el Baskònia, diumenge passat. Entre aquests dos enfrontaments sumava quatre triomfs seguits a l’ACB davant la seva afició. A més, necessita vèncer a domicili i que els qui té per sobre fallin. Com a local li queda per concloure la primera volta el Retabet Bilbao Basket, San Pablo Burgos i FC Barcelona Lassa. A domicili el Monbus Obradoiro i Movistar Estudiantes.

L’únic que té el lloc garantit per a la Copa del Rei és l’Herbalife Gran Canària com a amfitrió. Qui millor ho té és el líder, el Reial Madrid (11-1), que en el proper partit pot ja assegurar-se el bitllet. Altres com València Basket i Montakit Fuenlabrada tenen xifres que altres temporades han significat la classificació, arribant a les 9 victòries. En cas d’empats a la conclusió de la primera volta no es tindran en compte els duels particulars, per a que no es produeixin avantatges per cap part. Es valora la diferència total entre els punts anotats i encaixats per decidir el desempat. El del MoraBanc és positiu, de +15, amb 981 punts a favor i 966 en contra. Ocupa la desena plaça i és el darrer equip que té números en verd, perquè els de la resta són negatius, menys el de l’UCAM Múrcia, que és de zero i que el segueix a la classificació. Per sobre, té dos conjunts als que supera. Ho fa sobre el Fuenlabrada, que és tercer i té un +11, i l’Obradoiro, vuitè amb -4.

Finals igualats

La derrota contra el Baskònia es va produir després que el MoraBanc aixequés el partit quan més complicat el tenia. Però en els últims instants se li va acabar escapant, una circumstància que no és nova ni molt menys aquesta temporada. «És evident que són dinàmiques i que en la nostra lliga portem més partits perduts que guanyats en aquesta situació», exposa Peñarroya. Contra els bascos «entrem a l’últim minut guanyant i les situacions de l’últim minut les firmaríem tots tal com som, encara que podríem haver estat millor», ja que va faltar encert en certs detalls. Tot i això confia en canviar la dinàmica quan arribin aquests moments: «Persistirem, el que té mèrit és que aquest equip continua insistint i al final les coses sortiran i li donarem la volta en finals així».

L’assemblea aprova els comptes 2016-17

L’assemblea de l’ACB es va reunir ahir amb caràcter extraordinàri per tractar especialment temes econòmics. De la trobada va sorgir l’acord per aprovar el pressupost de la temporada passada.

Respecte a la substitució de Francisco Roca com a president de l’entitat, els clubs van designar una comisió delegada integrada pel MoraBanc, Fuenlabrada, Unicaja, Bilbao, Gran Canària, Betis, FC Barcelona, Gipúscoa i Múrcia. Aquests nou clubs tindran el mandat vigent fins al 30 de juny de l’any vinent. A partir d’aquella data la resta d’equips (Reial Madrid, València, Baskònia, Tenerife, Obradoiro, Joventut, Estudiantes, Saragossa i San Pablo) agafaran el relleu fins el 31 de desembre. Entre altres funcions, aquesta comissió delegada estudiarà el pressupost per a la temporada 2017-18, que haurà de ser sotmès a aprovació en pròximes assemblees.