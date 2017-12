La Unió Europea accepta un període transitori de 30 anys per al tabac

La Unió Europea (UE) ha acceptat un període transitori de 30 anys per incloure el tabac dins el règim de la unió duanera un cop entri en vigor l’acord d’associació. Així ho va anunciar ahir la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el cap de Govern, Toni Martí, acompanyats també del ministre de Turisme, Francesc Camp, durant el tradicional esmorzar de Nadal amb els mitjans de comunicació. Segons van informar des del Govern, les condicions actuals es mantindran els sis primers anys de l’acord i serà a partir del setè que es començaran a reduir els drets duaners. A canvi, el Principat s’ha compromès amb Europa a reforçar la lluita contra el frau i el contraban de tabac amb més controls i a mantenir un diferencial de preu «raonable» amb Espanya i França.

Andorra facilitarà dades econòmiques cada any perquè la UE faci un seguiment de la diversificació econòmica

Aquesta darrera qüestió es detallarà en la propera reunió que tindrà lloc el 29 de gener i que protagonitzarà Martí i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker. Segons el líder de l’Executiu, «la Unió Europea està d’acord en mantenir un diferencial competitiu però que no incentivi el contraban». Així, va recordar que els últims anys, cada vegada que Espanya ha decidit apujar el preu del tabac, Andorra també ho ha fet perquè la diferència de preu no fos massa elevat. Per tot, el demòcrata va afirmar que «hem de tenir la llibertat de posar els nostres preus» per no perdre la «nostra sobirania fiscal». Per tant, no és partidari de posar per escrit un percentatge concret, ja que «no es pot fer un excés de proteccionisme quan el marge és suficient i, sobretot, quan hi ha tanta disparitat de preus entre França i Espanya».

Seguiment de les dades econòmiques

El Govern apujarà els impostos especials per suplir la pèrdua d’ingressos de l’Estat

A més, Andorra també s’ha compromès a trametre a Europa cada any dades econòmiques per saber com avança la diversificació econòmica i, per tant, com minva de forma progressiva la dependència que té el país amb els ingressos provinents del sector tabaquer. Així mateix, el tracte inclou que cada cinc anys es realitzi una reunió bilateral per avaluar les xifres presentades i la seva evolució.



Augment dels impostos especials

La pèrdua progressiva dels drets de duana a partir del setè any significarà, a efectes pràctics, que la fiscalitat del tabac del país i el d’importació s’equipararà. En aquest sentit, Ubach va reconèixer que els ingressos del tabac suposen actualment el 25% del pressupost de l’Estat i va explicar que aquest import es suplirà amb un increment dels impostos especials.

Satisfacció per l’acord

Tant Martí com Ubach van valorar molt positivament l’acord al qual s’ha arribat i van assegurar que fabricants i colliters també hi estan a favor. A paraules del màxim representat de l’Executiu, es tracte d’un «marge de temps suficientment llarg per fer una reconstrucció de les nostres fabriques i mantenir el contracte entre fabricants i colliters». «Hem aconseguit una fita històrica», va qualificar Martí, tot afegint que «aquest nou pacte és la modernització de l’acord duaner del 90».

Mantenir els monopolis

Un cop tancat el capítol de la lliure circulació de mercaderies, el Principat afrontarà l’any vinent la negociació de la lliure circulació de serveis. Sobre aquest punt, la responsable de la cartera d’Afers Exteriors, va indicar que Andorra defensarà la necessitat de poder conservar els dos monopolis del país en tema de telecomunicacions i electricitat. És a dir, l’objectiu d’Andorra serà preservar l’estatus d’Andorra Telecom i de FEDA per «la nostra dimensió i massa crítica».

Martí creu que és injust que Pintat o López quedin fora de la delegació que anirà a la UE

El cap de Govern, Toni Martí, va aprofitar l’esmorzar de Nadal amb la premsa que va tenir lloc ahir per parlar sobre els canvis que hi ha hagut al Consell General després de la ruptura del grup liberal. El fet que cinc consellers liberals hagin passat a formar part del grup mixt provocarà, segurament, canvis en la presidència que ara per ara ostenta Pere López. Martí va valorar els canvis tenint en compte l’oferiment que va fer als presidents dels grups parlamentaris de participar en les negociacions per l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE).

El líder de l’Executiu creu que és «injust» que amb la nova estructuració del Consell General o bé Josep Pintat o bé Pere López quedin fora de la delegació que viatjarà a Brussel·les. En el cas que fos finalment el lauredià qui presidís el grup mixt, Martí va considerar que «no seria bo perquè el PS no estaria representat en les negociacions quan sempre ha donat suport a l’acord». Si, del contrari, la presidència se la queda López, el cap de Govern també va lamentar que «hi haurà cinc membres de Liberals d’Andorra que no estaran representants». «No voldria que amb la nova composició no es fos just amb totes les parts», va dir tot i matisar que tampoc veu factible «una delegació amb més parlamentaris que membres del Govern».