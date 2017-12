La resolució del Constitucional podria afectar els pressupostos

Si el Tribunal Constitucional es pronunciés a favor dels recursos d’inconstitucionalitat de les lleis de competències i transferències presentats per dos consellers del grup liberal, el PS i SDP «podria tenir conseqüències en l’àmbit pressupostari», va advertir el conseller liberal Jordi Gallardo ahir. «Al debat pròpiament no afectarà perquè es debatrà el text que ja s’ha entrat però si es confirmés la inconstitucionalitat caldria utilitzar partides del pressupost per a uns altres objectius», va assenyalar Gallardo. A més, des del mateix grup, Ferran Costa va valorar que «ja hi ha hagut impacte sobre els pressupostos perquè les transferències estan congelades des del 2012». Tant Gallardo com el seu company de formació, Ferran Costa, van assegurar que havien presentat el recurs «per coherència».

Els consellers que han presentat el recurs no volen aventurar-se a descriure futurs escenaris



De la seva banda, el conseller del PS Gerard Alís, va assegurar que «calia portar aquestes lleis al Constitucional aprofitant l’estirada de mà del grup liberal» i donat que els informes van ser elaborats per professionals amb un ampli coneixement de la realitat andorrana que calia tenir en compte. El cap de Govern, Toni Martí va fer un exercici matemàtic per recordar que la majoria de la cambra va recolzar les modificacions: «El recurs del Tribunal Constitucional l’han presentat Víctor Naudi, el PS i el grup minoritari dels Liberals al Consell. 22 dels 28 consellers consideren que les lleis no són inconstitucionals». El Tribunal Constitucional emetrà les sentències a mitjans de febrer, moment on se suposa que el pressupost de 2018 ja estarà aprovat. «Si són inconstitucionals no caldrà demanar res més perquè els textos no es podran aplicar», van recordar des del PS, mentre que el liberal Ferran Costa va assegurar que «especular treu les energies de les feines prioritàries» i va evitar pronunciar-se sobre una hipotètica resolució judicial.



«Els recursos presentats es fonamenten en l’informe del senyor Aparicio però contenen altres arguments de collita pròpia dels nostres lletrats. S’han fet a consciència i estan prou fonamentats perquè funcionin», va explicar Costa.