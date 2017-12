Martí admet haver aprovat una regla d’or que no pot complir

El cap de Govern, Toni Martí, va admetre ahir que vol canviar la llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, coneguda com la regla d’or, perquè «ni aquest ni cap govern la podrà complir». Des del seu punt de vista, «cal una modificació de la llei en alguns apartats per poder complir amb la legalitat amb el pressupost del 2019». Dit d’una altra manera, Martí vol canviar la llei que la majoria va aprovar el 2014 amb els vots en contra de tota l’oposició perquè no està assolint les previsions del marc pressupostari i, per tant, no podrà elaborar els pressupostos del 2019 complint amb la legislació vigent. Amb paraules del líder demòcrata, «cal adaptar la regla d’or a la realitat».

Eleccions

Les declaracions les va fer ahir durant l’esmorzar de Nadal preguntat pels periodistes. En el mateix context, Martí va afirmar que «tinc pensada una data» per les eleccions i que el trencament del grup liberal no l’ha fet canviar el calendari.

El cap de Govern no tanca la porta a «aliances ideològiques» a les pròximes eleccions generals

Sobre la mateixa qüestió, el cap de l’Executiu va deixar clar que Demòcrates per Andorra (DA) «no tanca les portes a aliances electorals amb ningú» però va assegurar que no farà pactes «només per guanyar o per anar en contra de ningú», sinó que pensa en «aliances ideològiques». «Haurem de veure qui s’apropa més a la nostra política reformista i qui no», va reflexionar.



Pel que fa a la recerca de candidat per liderar el projecte demòcrata, Martí va dir que «no ens passarà el mateix que als liberals» i que, personalment, considera que és important que el nom de l’escollit es conegui quan abans millor.



Preguntat sobre quin paper ha jugat la seva estratègia política en el trencament del que era el principal partit de l’oposició, el màxim representant de l’Executiu va assegurar que tot i que «és evident que no faig política des d’abans d’ahir», «jo no he forçat a Gallardo a fer primàries. No tinc aquest do». En aquest sentit, el demòcrata va negar cap pacte amb Josep Pintat i, per extensió, amb Unió Laurediana, que hagi propiciat aquesta situació.