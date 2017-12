Andorra tornarà a acollir la Vuelta i el Cirque du Soleil

Dues etapes de la Vuelta Ciclista a Espanya i el Cirque du Soleil per als propers dos anys tornaran a ser els esdeveniments estrella de l’any vinent. Així ho va confirmar ahir el ministre de Turisme, Francesc Camp, que va detallar que en el cas de la fita de ciclisme, una de les dues etapes serà d’alta muntanya i «espectacular». Pel que fa a la proposta d’espectacle, Camp va avançar que «no hi haurà un canvi de format» perquè «aquest funciona», de manera que seguiran havent una part de les entrades de pagament i la resta seran gratuïtes i es durà a terme a l’aparcament del Parc Central.



La notícia la va donar ahir en el tradicional esmorzar de Nadal amb la premsa, en el qual també va destacar els indicadors «molt positius» del 2017. En total, enguany més de vuit milions de visitants han escollit Andorra com a destinació, una xifra que ha superat les expectatives del Govern que preveia un creixement d’un 2,2% i al final ha estat del 3,5%.



Concretament, l’augment més important ha sigut en l’increment de turistes –aquelles persones que pernocten al país– que ha estat del 8,2% fregant els tres milions de persones. Pel que fa als excursionistes –no dormen al Principat–, l’increment ha estat d’un 0,9%, ascendint als 5,2 milions.



Segons Camp, pel que fa al nombre de turistes, aquest és el cinquè any consecutiu de creixement i el segon més important després del 2015 pel que fa a la quantitat. Així mateix, també va destacar que és el primer any des del 2007 que se superen els vuit milions de visitants.



El titular de Turisme també va remarcar que la darrera enquesta del CRES mostra que la població té una «bona percepció del turisme que ve» i que, per tant, «la imatge que tenim que a Andorra només tenim turisme low cost potser no és un reflex de la realitat».



Pel que fa als projectes per a l’any vinent, el ministre va recordar la importància del pla d’embelliment de l’avinguda Carlemany i Mertixell, així com l’únic en un sol ens de associacions de l’eix comercial. També va recordar que es treballa amb França per millorar els accessos al Pas de la Casa i amb Encamp per embellir la zona. Pel que fa a la proposta de l’outlet, Francesc Camp va insistir que la decisió final depèn dels comerciants.