El PS vol mantenir el règim fiscal del comerç internacional

El PS va presentar divendres a la Sindicatura vuit esmenes al Projecte de llei que ha de modificar la normativa de l’impost sobre societats i que es va presentar el juliol passat. Entre aquestes destaca l’afegit d’un nou article sobre el «Règim especial de societats que realitzen activitats d’explotació i gestió de serveis relacionats amb el comerç internacional». Un supòsit que el Govern pretenia eliminar completament a la modificació i que, en la versió vigent redueix els impostos fins al 80%, va ser objecte de crítiques per part de l’OCDE, la cinquena ronda del Moneyval el novembre o, més recentment, la inclusió a la llista grisa del país per part de l’Ecofin. Tots els organismes internacionals van apuntar a la necessitat d’eliminar progressivament un seguit d’especificitats en els règims fiscals, inclosos els relacionats amb el comerç internacional.

Diversificació de l’economia

«Proposem convertir el règim especial aplicable a empreses que intervenen en el comerç internacional en un estímul fiscal per a les empreses que es dediquin a aquesta activitat i a la seva logística», explica el PS al document lliurat a la Sindicatura.



El conseller general del partit, Pere López, va detallar ahir al respecte: «Es tracta d’una reducció del 40% de la base d’imposició. Hi ha d’haver una solució per a les empreses que des del 2010 van apostar en Andorra per a aquest tipus d’activitat i pensem que aquest règim seria una via del mig [respecte de la situació actual i la que proposa el Govern a la modificació]». López va opinar que pagar els mateixos impostos que a altres països «no és atractiu per a la reconversió del país que passa per la diversificació dels negocis».



El PS també va esmenar el calendari que fa referència a la desaparició de l’actual règim especial per al comerç internacional i va proposar que s’allarguin les condicions actuals un any més, fins al 2021. López va assegurar que els canvis proposats s’inspiren en la legislació de Luxemburg i que, per tant, no haurien de col·lidir amb les normatives BEPS, ni suposar problemes internacionalment.



Inversions col·lectives

El conseller del PS Gerard Alís va explicar que volen que els organismes d’inversió col·lectiva tributin o bé des de les societats que constitueixen o bé a través dels beneficis que reben les persones físiques. Proposa un IRPF del 10% en el segon cas, sempre que les societats no estiguin gravades, per evitar picaresques. Els fons d’inversió s’inclouen en aquest supòsit.