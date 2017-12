L’Apapma afronta un 2018 amb més participació a les comissions

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (Apapma) va celebrar ahir al vespre una assemblea general ordinària al local de l’organització de Santa Coloma. La trobada va tractar sobre la situació de l’entitat durant el 2016 i els projectes desenvolupats durant el 2017. És previst que durant els primers mesos del 2018 es realitzi l’assemblea de les accions desenvolupades durant aquest any.



«Aquesta és una assemblea de tràmit. Feia mesos que teníem pendent tancar l’any 2016, que va ser difícil i particular per a nosaltres, sense molta activitat a causa de les nostres diferències amb el Govern», va explicar el president de l’Apapma, Carles Iriarte.



I és que durant el 2016 l’associació no va participar en cap de les Comissions de Medi Ambient amb les que col·labora des de fa anys, un vincle «important per donar la visió necessària del ciutadà», segons Iriarte. La relació es va reprendre aquest any «tot i que vam arribar tard a algunes comissions». Per al 2018 esperen tornar a una col·laboració plena amb l’Administració. A l’assemblea d’ahir es van aprovar els comptes de l’entitat per a aquest any i es va ratificar la Junta, que es manté estable amb Iriarte al capdavant. «La junta no és remunerada i costa tenir candidats, dediquem els festius i fem una feina de formigueta», va valorar Iriarte. Des de l’Associació asseguren que voldrien desenvolupar més la seva part lúdica i donar-se a conèixer millor a la societat però «falten recursos».



Iriarte detalla: «Sempre estem al voltant dels 300 socis que paguen una quota mínima de 25 euros a l’any, o set euros els infants però caldria que els socis s’activessin més tot i que s’entén que tothom té les seves obligacions».



Els membres de l’Apapma van fer una crida perquè tothom qui estimi la natura se’ls uneixi i van recordar alguna de les seves fites com «aconseguir que el riu tingui un aspecte natural i hagin tornat les llúdrigues» va destacar Iriarte.