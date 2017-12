Enxampat amb l’amant

Divendres a la tarda arriba un home a un hotel del Principat amb la seva parella i el fill d’ella. Demanen una habitació triple i s’allotgen a l’hotel d’Andorra la Vella. Fins aquí tot sembla normal i el típic viatge en família.



Ara bé, l’endemà, per sorpresa dels treballadors i clients de l’hotel, tot va fer un gir inesperat. A la tarda, quan hi va haver el canvi de torn, va aparèixer una altra dona i li diu a la recepcionista de l’hotel que havia vingut amb l’home que havia arribat el dia abans a l’establiment, però que havia perdut la clau i no podia accedir a l’estança. Com que hi havia hagut canvi de torn, la recepcionista desconeixia la cara de la dona amb la qual havia arribat l’home a l’hotel. Per això, es va creure la versió i li va fer una còpia de les claus, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC.

Aquesta segona dona va anar a l’habitació i, pacientment, va esperar fins que arribés la parella. Llavors, es va iniciar una forta discussió. La segona dona, en realitat, era la muller de l’home, que havia vingut al Principat amb la seva amant i el seu fill de vuit anys.

Fonts policials confirmen que van haver d’intervenir en aquest cas el dissabte a les 21.15 hores en aquest establiment d’Andorra la Vella. Ara bé, per sort, la situació no va anar a més que una forta discussió entre la parella. «Va ser una baralla matrimonial», asseguren les fonts policials.



Així doncs, tot i que fins al lloc dels fets es va desplaçar una patrulla i una ambulància, la realitat és que no hi va haver cap agressió. Per això, tampoc es va produir cap detenció i, per tant, no apareix en l’informe setmanal de detencions.

Tot plegat es va quedar només amb un ensurt per l’home, que es va fer creus quan va veure la seva muller esperant-lo a l’habitació, mentre ell accedia a l’estança acompanyat de la seva amant.