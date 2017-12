Xoca contra un cotxe de la Policia

L’any acaba amb una bona notícia per al sector tabaquer

Durant la setmana, la policia també ha detingut 15 conductors més per circular ebris, segons el balanç de detencions. A més, dimecres passat també van detenir una dona, resident de 22 anys, com a presumpta autora d’un cas de maltractament en l’àmbit domèstic vers la seva parella. El cas es remunta al desembre del 2016, però ara la batllia d’ofici ha determinat el seu arrest.

Era dissabte a les 05.33 hores quan un resident, de 29 anys, circulava amb les llums apagades a l’altura de la rotonda del Km0. Allà hi havia un control policial, que li va demanar a l’individu que s’aturés, van relatar fonts d’aquest cos. Ara bé, el conductor enlloc de frenar es va donar a la fuga. A partir d’aquí es va produir una persecució. Els agents van avançar a l’home a l’altura del carrer Consell de la Terra d’Escaldes-Engordany i es van posar en horitzontal per forçar que l’home frenés. El conductor, però, va acabar xocant el seu turisme amb el vehicle policial, al qual li va provocar danys, però en cap cas de gravetat, segons les fonts. Quan li van practicar el control d’alcoholèmia, l’home va donar positiu amb una taxa de 1,42 grams de litre en sang (g/l).

Per Núria Segura Insa

