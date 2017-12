Una quinzena d’hotels sancionats per no reciclar

La campanya d’inspeccions al sector de l’hoteleria, que l’Executiu ha dut a terme en col·laboració amb els comuns, va donar com a resultat l’obertura de 14 expedients sancionadors fruit de les 258 inspeccions que es van fer per avaluar que s’estigui fent de manera correcta la recollida del paper i cartró, envasos i vidre. L’objectiu, a partir d’ara, és intensificar els controls. Així, es va explicar a la reunió de la Comissió de coordinació i desenvolupament del Pla nacional de residus, que va tenir lloc ahir i en la qual la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va fer balanç de la feina feta el 2017 i dels objectius per al 2018. En la reunió, es va destacar l’impuls donat a les accions de foment de la recollida selectiva, amb campanyes de comunicació i accions es va decidir prioritzar aquestes accions de cara a l’any que ve, entre elles, la recollida de matèria orgànica.

Noves propostes

Tot i que aquest any ja s’ha actuat per reduir els residus d’envasos en l’hoteleria i els establiments comercials, i s’ha treballat la prevenció del malbaratament alimentari i el vidre retornable, durant el 2018 se seguirà reforçant aquesta línia.

A més, als centres escolars es fomentaran els processos d’autocompostatge que també es potenciarà durant el 2018, i es mantindrà com a línia prioritàries el foment de la reducció de les bosses de plàstic d’un sol ús i la desmaterialització de la informació acompanyada d’un us conscient del paper.



També en el marc de la prevenció, durant el 2018 es potenciarà la reducció de materials d’un sol ús en esdeveniments festius, culturals i esportius, a més de les escoles. A més, caldrà definir durant el proper any el nou Pla Nacional de Residus.

Problemàtiques específiques



Després que s’hagin detectat algunes dificultats en la recollida de determinats residus, es preveu que el 2018 arrenquin plans de millora de la gestió dels vehicles al final de la seva vida útil. També hi haurà uns protocols millor establerts per al tractament de la runa d’obres i es potenciarà la recollida en punts habilitats de medicaments i radiografies.

Esforç divulgatiu

La Comissió va destacar com a fita del 2017 l’impuls de divulgació sobre la importància de la recollida selectiva a través de campanyes de comunicació i informació, a més d’accions in situ a llocs públics. Per exemple, s’ha incidit en el foment de la recollida selectiva prop de la població en general amb una campanya publicitària i dedicant l’estand de la Fira d’Andorra la Vella al reciclatge, amb la distribució de centenars d’ampolles d’aigua reutilitzables per evitar el consum de l’aigua embotellada que implica la generació de més residus. Durant el 2018, tot i que es vol posar l’èmfasi a les accions concretes, també seguirà la campanya de comunicació. D’entre les accions que destaquen, es troba la campanya porta a porta ja adjudicada i presentada recentment, que acostarà la informació a tots els ciutadans.