Els autors de violència de gènere rebran atenció psicològica i jurídica

El Govern preveu posar en marxa el mes que ve un programa a través del qual els autors d’actes de violència de gènere o domèstica rebran atenció psicològica, social i jurídica, segons va explicar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. El Programa per la promoció de relacions no violentes té com a objectiu evitar que els agressors reincideixin en delictes de violència de gènere o domèstica. «Per tant, es dona un suport psicològic, social, jurídic per ajudar a aquesta gent i ajudar-los a no reiterar en aquest patró de conducta que és la violència de gènere o domèstica», va precisar Espot, a la sortida de la quarta convocatòria de la Comissió de la prevenció de violència de gènere i domèstica, que es reuneix de manera bianual per explicar el que s’ha fet en la matèria, així com abordar els reptes de futur.

Precisament, dins dels objectius més immediats està posar en marxa aquest programa que es preveu que es pugui començar a implementar el mes de gener. Per aquest motiu, el Govern ja ha contractat a dos especialistes que són els que hauran d’atendre els agressors. Ara, segons Espot, només queden serrells per posar en marxa la iniciativa com determinar el contingut del programa i com s’articularà. «Això és el que falta per definir», va puntualitzar Espot.

Fins ara, va explicar el ministre, tots els programes de la seva cartera estaven orientats a les víctimes de violència de gènere i domèstica, «però quedava l’altra pota que és treballar amb els agressors». Així doncs, amb aquest programa es preveu treballar amb les persones que cometen aquest tipus d’agressions i evitar que les tornin a repetir. «Molt sovint això respon a un patró de conducta que és reiteratiu en el temps», va assegurar el ministre. Per això, ara es vol implementar aquest projecte que és una mesura preventiva, ja que persegueix que els agressors no tornin a actuar d’aquesta manera.

Prova pilot

En un primer moment, s’implementarà una prova pilot amb un grup petit, encara que el ministre no va saber especificar de quantes persones es tractaria. «Volem treballar amb un nombre reduït perquè del que es tracta és de fer-ho bé, experimentar i veure que aquest programa té una finalitat efectiva», va relatar Espot.

Xavier Espot: «Volem treballar amb un nombre reduït perquè del que es tracta és de fer-ho bé, experimentar i veure l’efectivitat del programa»

A més, en un primer moment, serà un programa voluntari el qual es podrà acollir qualsevol persona i, per tant, no hagi de ser algú que ha comès un delicte penal. Així doncs, també ho podran fer persones que, per exemple, agredeixen verbalment a les seves parelles i que les seves accions no són de caràcter delictiu. «Està destinat a qualsevol persona que cometi un acte de violència de gènere», va emfatitza Espot.

Ara bé, el ministre, però, va remarcar que si el programa funciona es preveu que més endavant també sigui obligatori. «No descartem que en un futur també pugui ser un programa que l’agressor s’aculli obligatòriament com a mesura que imposi un tribunal», va assenyalar el ministre. En aquest cas, podria ser una mesura que contempli la presó condicional, que podria estar condicionada a seguir aquest programa.

Protocol entre institucions

Un altre dels reptes immediats és posar en marxa un protocol d’actuació en casos de violència de gènere o domèstica entre les diverses institucions del Principat. Això, va dir Espot, també es preveu que estigui a punt al gener. De fet, el ministre va afirmar que ja es tracta d’una realitat efectiva perquè ja s’està col·laborant entre administracions. Aquest protocol inclou una guia de col·laboració entre els diferents actors implicats com és el ministeri de Justícia, el de Salut, la Policia o el ministeri fiscal.

A més, el Govern està preparant un conte infantil que preveu invertir els rols tradicionals i lluitar contra els estereotips i els micromasclimes des de la infància.

