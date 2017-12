Ciutadans guanyaria les eleccions en vots i ERC en escons

L'auge d'Arrimadas desgasta a PSC i PPC i la majoria independentista segueix en l'aire. Creixen els indecisos i les expectatives de participació repunten a tres dies de les eleccions

L'últim cap de setmana de campanya electoral ha donat un reconeixement a Ciutadans, que a tres dies de les eleccions està en disposició de ser la força política més votada. No obstant això, ERC conserva la primera posició en escons, segons la tercera entrega de 'tracking' preelectoral del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a El Periòdic d'Andorra. Els republicans s'han estancat en el 21,3% dels vots i els 32-33 diputats del sondeig anterior i veuen com el partit taronja estreny cada cop més les diferències, i fins i tot el supera en sufragis, amb el 22,5%, 1,3 punts més que fa 24 hores. Inés Arrimadas treu ara 1,2 punts a Oriol Junqueras. La majoria absoluta independentista continua penjant d'un fil en una forquilla de 66-69 diputats, sent 68 la majoria absoluta. En vots, les forces secessionistes sumarien el 45,8%, dos punts menys que en les eleccions del 2015.

Ciutadans s'adjudica el seu millor registre, trenca la situació d'igualtat que mantenia amb el PSC en els últims dies i es distancia també de Junts per Catalunya. La candidatura de l'expresident Carles Puigdemont atrapa un punt (19%) i un escó (28-29), que li pren a la CUP (5,5%). Arrimadas és la candidata no independentista amb més fidelitat de vot i, a més, aconsegueix atraure quatre de cada 10 votants del PPC i a una cinquena part d'electors del PSC.